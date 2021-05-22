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суббота, 22 мая 2021 11:00

Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко

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Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко
Анатолия Лупиноса приговорили к заключению после чтения стихов. Фото: UA Modna

22 мая 1971 после выступления у памятника Тарасу Шевченко арестовали политического деятеля Анатолия Лупиноса.

У памятника он прочитал стихотворение свое стихотворение "Покрытка".

Лупинос родился в 1937 году в Донецкой области. Позже переехал с родителями в Черкасскую область, окончил школу с золотой медалью.

Впервые его арестовали в 1956 году за организацию студенческих выступлений против советской оккупации Венгрии. В лагере "Дубравлаґ" стал председателем забастовочного комитета и организовал бунт. За это получил еще 10 лет тюрьмы во Владимирском централе и спецлагере особого режима.

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После выступления 1971 года Лупынис был в заключении до 1983 года. Находился в психиатрических учреждениях.

В 1990 году стал инициатором и председателем Украинской межпартийной ассамблеи. Впоследствии она превратилась в партию "Украинская национальная ассамблея - Украинская националистическая самооборона".

20 мая 1961 33-летнего правозащитника Льва Лукьяненко приговорили к смертной казни. Приговор заменили заключением через 72 суток ожидания. Уголовное дело против Лукьяненко нарушили того же года во Львовском управлении КГБ.

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Дата
22
мая

Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко

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