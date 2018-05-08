Подпольщик вел борьбу на Донбассе под лозунгом "За Украину без Гитлера и Сталина"

 
Ексклюзивы
1/5
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 873
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1413
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Просмотров: 684
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 549
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2385
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 10386
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1242
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1539
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 252
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
35
5
8
22
16
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака
Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Какими были индейцы в конце 19 века: в сети появились уникальные снимки
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
Показали подборку фото танцовщиц ХІХ в.
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Видео
Все видео
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
Украину посетил потомок последнего запорожского гетмана
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
"Все рассыпалось на глазах" - свидетели аварии на Чернобыльской АЭС
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
С самым мощным космическим телескопом может поработать каждый желающий
Что Украине даст поместная церковь
Что Украине даст поместная церковь
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
В Норвегии произошел самый масштабный теракт
Интервью
1/5
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 873
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 1827
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 5841
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2106
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4680
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 1143
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 14:51

Подпольщик вел борьбу на Донбассе под лозунгом "За Украину без Гитлера и Сталина"

  Комментировать
Подпольщик вел борьбу на Донбассе под лозунгом &quot;За Украину без Гитлера и Сталина&quot;
Евгений Стахов, 1941 год. После войны жил в США. Умер в 2014-м. Фото: Збруч

В 1941-1943 годах член ОУН Евгений Стахив организовывал ячейки в Восточной Украине - Кривой Рог, Мариуполь, Сталино - теперь Донецк, Луганск.

"Евгений Стахов в годы Второй мировой войны создавал украинское подполье на территории Донбасса. Боролся за независимую Украину под лозунгом "За Украину без Гитлера и Сталина". О размахе деятельности созданного им подполья свидетельствует тот факт, что во время оккупации нацистами на территории современной Донецкой и Луганской областей расстреляли более сотни украинских подпольщиков", - пишет в своем блоге сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Современные историки считают Евгения Стахова одним из организаторов молодежного подполья "Молодая гвардия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский освободительный совет должен был стать подпольным парламентом Украины

"В 1943 году под влиянием философии представителей восточных походных групп, к которым принадлежал Стахов, ОУН изменила свою программу. Стало понятно, что Украина уважает все человеческие права и свободы и обеспечивает свободное развитие представителям всех народов и вероисповеданий, которые уважают ее как Родину", - добавляет Снегирев.

Он предлагает присвоить присвоении Стахива звание Герой Украины (посмертно).

В 1940-х годах ХХ века на территории Донбасса возникло сопротивление советской тоталитарной системе. Председателем созданного подполья стал Евгений Стахов. Идея, которую поддерживало антисоветское националистическое подполье, была простой - свободная, независимая, демократическая Украина.

О деятельности националистов на Востоке Украины можем узнать из архивных документов органа НКВД. В документе "О деятельности ОУН на Востоке Украины" названы все области Украины, где действовало украинское националистическое подполье.

Первые представители движения сопротивления в Донецкой области появились в 1941 году в Мариуполе, функционировали два окружных провода организации с центрами в Мариуполе и Горловке, также действовали районные и городские организации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подпольщик вел борьбу на Донбассе под лозунгом "За Украину без Гитлера и Сталина"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Подпольщик вел борьбу на Донбассе под лозунгом "За Украину без Гитлера и Сталина"

Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон

Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 122077
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 61899
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 36317
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 Просмотров: 32918
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 25592
История
Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон
Украинского певца убили, потому что не давал слушать шансон
 Просмотров: 513
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 Просмотров: 32891
8 мая предлагают сделать выходным
8 мая предлагают сделать выходным Просмотров: 270
Сталин добивался повторного подписания акта капитуляции Германии - 10 мифов о Второй мировой войне
Сталин добивался повторного подписания акта капитуляции Германии - 10 мифов о Второй мировой войне
 Просмотров: 729
Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон
Могилу Шевченко в Петербурге раскопали через два месяца после похорон
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
69
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
14
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
10
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Голосов: 2743
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua