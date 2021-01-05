Подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины

2 года назад в Стамбуле подписали томос об автокефалии ПЦУ. Фото: Facebook / Петр Порошенко

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Документ подписали после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля ПЦУ Епифания в храме Святого Георгия в Стамбуле.

Томос утвердил канонический автокефальный статус ПЦУ. Она стала одной из 15 поместных православных церквей мира.

На синоде 9-11 октября 2018 года восстановили Киевскую митрополию Константинопольского патриархата. Томос получила именно эта церковь, а не УПЦ КП или УАПЦ. 6 января 2019 года в Стамбуле делегация Православной церкви Украины при участии президента Петра Порошенко получила томос об автокефалии. На следующий день документ привезли в Украину для демонстрации в Софийском соборе.

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9 января все члены Синода Константинопольской православной церкви поставили подписи в томосе.

15 декабря 2018 на Объединительном соборе в Софии Киевской создали Украинскую поместную автокефальную православную церковь. Предстоятелем избрали митрополита Епифания. Перед тем, 27-29 ноября, Священный Синод Вселенского патриархата в Стамбуле утвердил текст томоса об автокефалии и рекомендации по Уставу будущей украинской церкви.