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вторник, 04 июня 2019 11:16

Подорвались два встречных поезда
17

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Железнодорожная катастрофа произошла 4 июня 1989-го года у города Уфа. Подорвались поезда "Новосибирск - Адлер" и "Адлер-Новосибирск".

4 июня 1989-го возле Уфы взорвалось два поезда
Фото: krymr.com
4 июня 1989-го возле Уфы взорвалось два поезда
4 июня 1989-го возле Уфы взорвалось два поезда
4 июня 1989-го возле Уфы взорвалось два поезда
4 июня 1989-го возле Уфы взорвалось два поезда

Неподалеку от административной границы Башкиртостана и Челябинской области взорвался газ. Он вытек из трубопровода и сконцентрировался в балке неподалеку от рельсов. В этот момент навстречу друг другу шли два пассажирских поезда.

Взрыв уничтожил 2 локомотива и 37 вагонов. Пожар охватил 250 гектаров леса.

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"Болтались и сверкали провода, везде горел огонь и дымились разбросанные вагоны. В агонии метались люди. Им ничем нельзя было помочь", - вспоминали жители поселка Красный Восход.

В аварии погибли около 780 человек.

6 июня 1981 года пассажирский поезд, следовавший от индийского города Манси в Сахарса в штате Бихар, сошел с рельсов на мосту через реку Багмати. Официальное число жертв - 268 погибших и 300 пропавших без вести. Считается, что количество погибших достигает 1000 человек.

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Дата
04
июня

Подорвались два встречных поезда

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