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вторник, 15 декабря 2020 11:12

Подготовили информацию о Голодоморе на английском

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Музей Голодомора подготовил информацию о геноциде на английском языке.

"Это памятка об истории для каждого из нас. Мы призываем исследовать родственные фотоархивы, записывать показания очевидцев и узнавать больше об истории своей нации", - сообщили в музее.

Также Музей Голодомора запустил видеоэкскурсию и общение с экскурсоводом через Facebook. На следующей неделе эту видеоэкскурсию запустят на английском языке.

"На английском можно прослушать свидетельства очевидцев и прочитать о мифах, последствиях можно благодаря нашему совместному с Ukraїner проекту "Голодомор: мозаика история" - он является двуязычным", - говорится в сообщении.

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На английском доступен приложение Track Holodomor History. Через него можно исследовать историю Киева 1930-х.

Автор: Национальный музей Голодомора-геноцида
  Подготовили скетч о Голодоморе для англоязычных
Подготовили скетч о Голодоморе для англоязычных

Началась презентация краудфандинговой платформы "Зерна правды". Команда Международного фонда развития Мемориала жертв Голодомора разработала ее совместно с IT-компанией SoftServe. Собирать благотворительные взносы с целью создания и воплощения проекту основной экспозиции Музея Голодомора.

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