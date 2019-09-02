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понедельник, 02 сентября 2019 10:05

Под жилым домом нашли римскую погребальную камеру

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В ходе реконструкции частного дома в города Кармона в Испании случайно обнаружили незыблемую римскую погребальную камеру. Ее построили около 1 тыс. лет назад для хранения урн с прахом.

В стене колумбария есть 8 ниш 6 из которых содержат урны. Они изготовлены из 3-х материалов: разного типа известняка и стекла. Стеклянные урны размещены внутри защитных свинцовых емкостей. Некоторые из них подписаны, вероятно содержат имена умерших, сообщает The History Blog.

Автор: thehistoryblog.com
  Римскую погребальную камеру обнаружили случайно, в ходе ремонтных работ
Римскую погребальную камеру обнаружили случайно, в ходе ремонтных работ

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В самых урнах находится зола и костные фрагменты. Также личные предметы, такие как небольшие флаконы. Их использовали для хранения масла, косметики, духов. На полу нашли чаши, тарелки и керамику.

Сама камера находится в прекрасном состоянии. Своды и стены окрашены красными линиями.

"Все это произошло очень быстро, но наше намерение - держать палату открытой, хранить ее, защищать и как-то включать в дом", - отметил владелец здания Хосе Авилес.

Артефакты будут переданы в местный археологический музей.

Свинцовый саркофаг древнеримской эпохи обнаружили археологи-медиевисты в историческом центре Гранады, Испания. Раскопки проводили под зданием Вилламена. Это современное здание, в котором находится банк и жилой комплекс. Рядом со зданием располагается Гранадский собор, который долгое время служил тюрьмой испанской инквизиции.

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Дата
02
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