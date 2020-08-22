Под слоем лавы нашли дома и тела людей и животных

Вулкан Везувий, спал почти 800 лет, вдруг проснулся и вместе уничтожил несколько римских городов. Фото: How Stuff Works

Во время извержения вулкана Везувий на юге нынешней Италии 24 августа 79 года погибло населения Помпеи. Город внезапно накрыла скамейка - за день оно оказалось под 6-7 м слоем пепла и камней.

Город Помпеи основали в VII-VI веках до нашей эры. Вулкан Везувий спал почти 800 лет, но вдруг проснулся и вместе уничтожил несколько римских городов. Пепел вулкана засыпал города и сохранил их почти в первозданном виде. В Помпеях более 2 тыс. горожан погибли от смертельных испарений фосфора и под обломками пород. В конце дня Помпеи полностью оказались под толстым слоем пепла и пемзы толщиной 6-7 м. Об Помпеях забыли.

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Около 1600-го итальянцы случайно заметили похороненный город. Раскопки обнаружили под многометровой толщей лавы улицы, дома с полной обстановкой и люди и животные, которые не успели спастись. Сейчас музей под открытым небом в Помпеи - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас это крупнейший в мире музей под открытым небом.

Помпеи известны теперь не только своими фресками, мозаиками и храмами, но и улицами и домами, гипсовыми слепками тел погибших. Геркуланум изучен хуже и поэтому не пользуется такой популярностью.

В Калабрии на севере Италии произошел первый толчок землетрясения 5 февраля 1783-го. Последний из пяти сильных толчков зафиксировали 28 марта того года. Сотня слабых ударов трясли регион еще несколько лет.