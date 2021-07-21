Под ледником нашли оружие и кучи черепов

В Монголии под ледником, который растаял, нашли древние артефакты. Фото: Scientific Reports

В Северо-Западной Монголии под ледником археологи обнаружили древнее оружие.

Также там нашли десятки черепов и рогов архаров - диких баранов. Обнаружили 29 артефактов. Среди них были стрелы с наконечниками из бронзы и оленьего рога. Они относятся ко II тыс. до н. э., сообщает Scientific Reports.

Под тающими ледниками археологи находят большое количество артефактов. На основе анализа спутниковых фото исследователи смогли выделить в районе горы Ценгелхайрхан участки, на которых исчез лед. Археологи нашли на них десятки костей животных, 18 держателей стрел, два копья, три большие обработанные палки и фрагменты древесины. Нашли абсолютно неповрежденную стрелу с бронзовым наконечником и стрелу из ивы с наконечником из оленьего рога.

Радиоуглеродное датирование показало, что стрелы повторно использовали через сотни лет. На одном из обнаруженных держателей стрелы место оперение украсили красным пигментом. Это в древности делали жители Алтая.

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Ученые считают, что кучи черепов и рогов намеренно складывали вдоль края ледника. Это могли делать с ритуальной целью, как подношение после охоты.

Норвежские археологи исследовали древнюю коробку для свечей. Ее обнаружили в 2019 году на перевале Лендбрен. Коробку изготовили из сосны 400-500 лет назад. Коробку нашли на месте растаявшего ледника. Археологи обнаружили там сотни различных артефактов с 2011 года.