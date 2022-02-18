Под ледником нашли древние инструменты

 
Ексклюзивы
1/5
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 918
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 3753
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
Просмотров: 2304
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 873
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 216
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 1647
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3906
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1548
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 801
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 351
Фото
Все фото
10
5
8
12
11
Древние храмы и западные туристы – как жила Япония в 1920-е
Древние храмы и западные туристы – как жила Япония в 1920-е
Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение
Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение
Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото
Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото
Как жили финны в 1960-х - подборка фото
Как жили финны в 1960-х - подборка фото
Очередь за колбасой и строительства - как жил Восточный Берлин 1968-го
Очередь за колбасой и строительства - как жил Восточный Берлин 1968-го
Видео
Все видео
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 738
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1908
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2259
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5499
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4527
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 171
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
суббота, 19 февраля 2022 00:46

Под ледником нашли древние инструменты

  Комментировать
Под ледником нашли древние инструменты
В Норвегии были найдены старинные стрелы. Фото: Secrets Of The Ice

В Норвегии, на горном перевале Сандгроускардет археологи обнаружили пять старинных стрел.

Об этом сообщает команда проекта Secrets of the Ice.

Ученые в течение семи дней проводили исследование горного перевала. У трех стрел сохранились стальные наконечники. Две другие стрелы были длинной до 1 м, но без наконечников.

Археологи обнаружили 32 "палки-пугалки". Их использовали для охоты на северных оленей. К их верхушке привязывали какой-то легкий материал. Эти палки втыкали на определенном расстоянии. Они пугали животных и разрешали контролировать их движение. Северные олени довольно пугливы и избегают подвижных объектов. С помощью таких палок охотники добивались, чтобы животные подошли к ним на расстояние выстрела из лука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаруженную строителями деревянную змею приписывают шаманам

Археологи также обнаружили кости и рога северных оленей.

В столице Норвегии, Осло археологи нашли предметы с руническими надписями. Находки были сделаны на территории Парка Средневековья. Там размещалась южная часть Осло. Археологи обнаружили деревянную доску с древними рунами на одной стороне и латинским текстом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под ледником нашли древние инструменты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 48088
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 20610
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
12
 Просмотров: 10566
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду 2 Просмотров: 6057
Сексуальная Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue: пикантные кадры
Сексуальная Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue: пикантные кадры
5
 Просмотров: 6030
История
Древние храмы и западные туристы – как жила Япония в 1920-е
Древние храмы и западные туристы – как жила Япония в 1920-е
10
 Просмотров: 486
Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение
Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение
5
 Просмотров: 2394
Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото
Как царские войска на Западной Украине запускали аэростаты - архивные фото
8
 Просмотров: 648
Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона
Открытие столетия: археологи нашли гробницу фараона
 Просмотров: 1206
Как жили финны в 1960-х - подборка фото
Как жили финны в 1960-х - подборка фото
12
 Просмотров: 2556
Больше всего комментируют
5
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
2
Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны
Голосов: 122
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть