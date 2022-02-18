Под ледником нашли древние инструменты

В Норвегии были найдены старинные стрелы. Фото: Secrets Of The Ice

В Норвегии, на горном перевале Сандгроускардет археологи обнаружили пять старинных стрел.

Об этом сообщает команда проекта Secrets of the Ice.

Ученые в течение семи дней проводили исследование горного перевала. У трех стрел сохранились стальные наконечники. Две другие стрелы были длинной до 1 м, но без наконечников.

Археологи обнаружили 32 "палки-пугалки". Их использовали для охоты на северных оленей. К их верхушке привязывали какой-то легкий материал. Эти палки втыкали на определенном расстоянии. Они пугали животных и разрешали контролировать их движение. Северные олени довольно пугливы и избегают подвижных объектов. С помощью таких палок охотники добивались, чтобы животные подошли к ним на расстояние выстрела из лука.

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Археологи также обнаружили кости и рога северных оленей.

В столице Норвегии, Осло археологи нашли предметы с руническими надписями. Находки были сделаны на территории Парка Средневековья. Там размещалась южная часть Осло. Археологи обнаружили деревянную доску с древними рунами на одной стороне и латинским текстом.