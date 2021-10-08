Под ледником археологи нашли лыжу викингов

Фото: secretsoftheice.com

Норвежские археологи обнаружили на месте ледника деревянную лыжу возрастом около 1,3 тыс. лет.

В 5 м от нее ученые в 2014 году уже нашли первую лыжу. Теперь они считают, что обнаружили целую пару, сообщает Secrets of the Ice.

Деревянные лыжи нашли в районе горы Дигерварден. Она лежала под ледником, который растаял.

Лыжи датировали серединой VIII в. На них сохранилось крепление, позволяющее понять, как ее использовали.

Находка была покрыта льдом, а исследователи не имели с собой надлежащего снаряжения. Они вынуждены были вернуться через шесть дней с ледорубами, газовыми плитами и упаковочным материалом. Они нашли лыжу под слоем снега в 30 см.

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Археологи растопили лед вокруг лыжи с помощью теплой воды и достали лыжу. Она имеет длину 187 см и ширину 17 см. Крепление к ноге обеспечивалось с помощью кожаного ремешка и берестяной связи.

Ученые установили родство между двумя скелетами викингов, которых археологи нашли в различных частях северной Европы. Это доказал анализ ДНК. Один из мужчин скончался около тысячи лет назад в Англии 20-летним. Его сильно ранили в голову. Похоронили в братской могиле в Оксфорде.