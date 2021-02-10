Под городской улицей обнаружили сооружение XIX в.

Под городом сохранились кирпичные мосты XIX в. Фото: gorod.dp.ua

В Днепре в коллекторе под улицами города исследователь Дэн Вэйссман обнаружил остатки старинных мостов. Их построили в середине XIX в.

Старейшим мостом Днепра считают железнодорожно-автомобильный Амурский мост, которому около 125 лет. Впрочем, под землей сохранились более старые кирпичные мосты, проложенные через мелкие реки Жабокряч и Половица, которые пересекали центральную часть города. В тот период он назывался Екатеринослав, информирует Gorod.dp.ua.

С годами застройка города уплотнялась. Промежутки между мостами начали накрывать кирпичным сводом и засыпать землей. Реки и мосты стали частью городской системы ливнестоков.

Сегодня над ними стоят современные застройки.

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В конце 2020 года в Великобритании археологи нашли остатки шотландского деревянного моста, который считался пропавшим на протяжении веков. Сооружение построили в XIV в. во время правления короля Шотландии Давида II - 1336 -1371 - и короля Англии Эдуарда III - 1327-1377. Старинные фрагменты лежали на дне реки Тевиот, неподалеку от каменного моста XV в. Река протекает рядом с деревней Анкрам. По словам ученых, в свое время деревянный объект имел важное стратегическое значение.