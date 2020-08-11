Под городской площадью обнаружили еврейские надгробия

Все мацевы хорошо сохранились Фото: anash.org

В польском городе Лежайск во время ремонта площади рабочие обнаружили 150 еврейских надгробий - мацев. Находку называют крупнейшей в стране за многие годы.

Мацевы лежали под слоем песка и плитки. Почти все целые и сохранили внешний вид. В свое время углы некоторых срезали, чтобы ложились плотнее, сообщает Jewish News

Сейчас надгробия находятся на площади под охраной муниципалитета. Их дальнейшую судьбу решат после консультации с представителями еврейской общины.

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Отмечается, что до Холокоста Лежайск был важным хасидской городом, где евреи составляли треть населения. После Второй мировой войны в городе осталось лишь 33 еврея.

Недавно во дворе "Тюрьмы на Лонцкого" во Львове археологи нашли еврейские надгробные плиты XX в. - мацевы. Директор мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета сообщил, что после исследований мацевы отдадут в музей. Их будут показывать в "Тюрьме на Лонцкого" или отдадут на кладбище. В 1950-е годы советская власть уничтожала кладбище. Предполагают, что эти надгробия с Яновского кладбища. Их использовали, как мостовую.