Под городской площадью обнаружили еврейские надгробия

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1215
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1377
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18792
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3735
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6939
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 855
Фото
Все фото
3
5
15
6
11
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Добывали нефть и танцевали - как жили в Галичине 90 лет назад
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали документы УПА, найденные в бидоне
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана
Видео
Все видео
Реставраторы спасли икону XVII в.
Реставраторы спасли икону XVII в.
Мужчина случайно откопал меч, которому 3 тыс. лет
Мужчина случайно откопал меч, которому 3 тыс. лет
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Воры сняли золото и одежду - показали останки из могил состоятельных людей, раскопанных в Днепре
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
Монеты и амфоры - на юге Украины откопали улицу римского периода
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1278
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 720
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1656
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 729
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2250
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 810
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
вторник, 11 августа 2020 13:00

Под городской площадью обнаружили еврейские надгробия

  Комментировать
Под городской площадью обнаружили еврейские надгробия
Все мацевы хорошо сохранились Фото: anash.org

В польском городе Лежайск во время ремонта площади рабочие обнаружили 150 еврейских надгробий - мацев. Находку называют крупнейшей в стране за многие годы.

Мацевы лежали под слоем песка и плитки. Почти все целые и сохранили внешний вид. В свое время углы некоторых срезали, чтобы ложились плотнее, сообщает Jewish News

Сейчас надгробия находятся на площади под охраной муниципалитета. Их дальнейшую судьбу решат после консультации с представителями еврейской общины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове создадут сквер с обломками еврейских надгробий

Отмечается, что до Холокоста Лежайск был важным хасидской городом, где евреи составляли треть населения. После Второй мировой войны в городе осталось лишь 33 еврея.

Недавно во дворе "Тюрьмы на Лонцкого" во Львове археологи нашли еврейские надгробные плиты XX в. - мацевы.

Директор мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета сообщил, что после исследований мацевы отдадут в музей. Их будут показывать в "Тюрьме на Лонцкого" или отдадут на кладбище. В 1950-е годы советская власть уничтожала кладбище. Предполагают, что эти надгробия с Яновского кладбища. Их использовали, как мостовую.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под городской площадью обнаружили еврейские надгробия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Президент США заявил о бомбардировке России

Столкнулись пассажирские самолеты

Кремль взялся за уничтожение поляков

Самое читаемое
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 10098
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 9981
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 8793
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий Просмотров: 8415
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего
Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего Просмотров: 8326
История
Президент США заявил о бомбардировке России
Президент США заявил о бомбардировке России
 Просмотров: 792
Столкнулись пассажирские самолеты
Столкнулись пассажирские самолеты
 Просмотров: 1026
Кремль взялся за уничтожение поляков
Кремль взялся за уничтожение поляков
 Просмотров: 954
Реставраторы спасли икону XVII в.
Реставраторы спасли икону XVII в.
 Просмотров: 207
Святой или воин - в древнем дворце Крыма нашли 1000-летний медальон
Святой или воин - в древнем дворце Крыма нашли 1000-летний медальон Просмотров: 495
Больше всего комментируют
4
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
2
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
1
Какие детали необходимо проверить в машине перед долгой поездкой
1
На севастопольских пляжах водятся крысы
1
В Минске ОМОН жестоко избил пару во дворе дома: момент попал на видео (18+)
Голосов: 280
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua