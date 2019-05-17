Под давлением народа президент подал в отставку

Уотергейтского дело. Фото: news.rambler

В Вашингтоне начались сенатские слушания "Уотергейтского дела" 17 мая 1973 года. По указанию президента в офисе демократической партии в отеле "Уотергейт" вели незаконное наблюдение и прослушивание. Президента Ричарда Никсона обвиняют в злоупотреблении властью.

17 июня 1972 один из охранников фешенебельного вашингтонского отеля "Уотергейт", Фрэнк Уиллс вызвал полицию. Он увидел, что ночью кто-то проник в офис комитета Демократической партии в отеле. Полиция задержала пять человек. Они настраивали аудиоаппаратуру и фотографировали документы. Все - бывшие агенты Центрального разведывательного управления. Подробности дела засекречивают на несколько месяцев - пока не пройдут президентские выборы. Никсона выбирают на второй срок.

В сентябре журналисты The Washington Post публикуют доказательства, шпионы действовали с ведома Белого дома.

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В январе 1973-году осудили шпионов, проникших в "Уотергейт". Президент отрицает свою причастность. Оппозиция находят пленки с записями Никсона с сотрудниками. На них президент приказал директору ФБР прекратить расследование "Уотергейтского дела" и контролировать публикации в прессе. Судебные слушания передают по телевидению на всю страну. Республиканцы теряют последних сторонников.

Комитет юстиции Палаты представителей начинает рассмотрение процедуры импичмента. Обвиняют Никсона в злоупотреблении властью, лжесвидетельстве и неуважении к конституционным правам Конгресса. Под давлением фактов и общественности 9 августа 1974 года Никсон подает в отставку.

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