Под автостоянкой раскопали старинные бани

Хорошо сохранившуюся плитку с бассейнов используют при реконструкции района Мэйфилд Фото: MARK WAUGH / BBC

В английском Манчестере, под автостоянкой на ул. Бэринг-стрит неподалеку от бывшей железнодорожной станции Мэйфилд, археологи раскопали остатки викторианских общественных бань.

XIX в. этими банями и прачечной пользовались рабочие текстильной промышленности, сообщает BBC.

Археологам удалось обнаружить остатки котлов, дымовых труб и двух больших бассейнов, уложенных бело-синей плиткой. Сама плитка хорошо сохранилась. Специалисты из Салфордского университета назвали ее "потрясающей". Плитку планируют использовать в ходе запланированной реконструкции района Мейфилда.

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Историки рассказали, что первые общественные бани в Манчестере открыли 1846 года. До того рабочие мылись в антисанитарных условиях и стирали одежду в грязной воде, а доступ к небольшим баням имели лишь средние слои. 1856 года в городе для рабочих заработали еще одни бани с прачечной. А недавно найденные археологами открыли 1857-го - они стали 3-ми.

На конец XIX в. в Манчестере действовало около 30 бань. Рабочие начали менять прежние привычки и ухаживать за телом. Пользовались эти бани и большой популярностью среди обычного населения.

Недавно в столице Иордании Аммане нашли руины древней общественной бани. На нее наткнулись рабочие, которые прокладывали новый канализационный коллектор в центре города. Ученые считают, что бани заложили римляне где-то в ІII-II в. до н. э. Такой возраст показали остатки керамики.