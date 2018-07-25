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четверг, 26 июля 2018 08:20

Победителю кругосветных автогонок подарили тысячу долларов

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Победителю кругосветных автогонок подарили тысячу долларов
Победитель первых кругосветных автогонок Джордж Шустер. Фото: Википедия

Первые кругосветные автогонки финишировали в Париже 26 июля 1908 года. Они стартовали в Нью-Йорке 12 февраля этого же года. Первым к финишу пришел немец Кьоппен на автомобиле "Протос" компании Siemens-Schuckertwerke Gmb, однако победа была присуждена американцу Джорджу Шустеру.

Водители стартовали из Нью-Йорка, достались тихоокеанского побережья США, на пароходе доплыли на Аляску. Далее Беринговым проливом попали в Азию, пересекли Сибирь и через всю Европу доехали до Парижа. Поездка заняла шесть месяцев, а маршрут - 20000 миль - 35 000 километров.

Участие принимало всего шесть экипажей. Франция выставила три экипажа на автомобилях De Dion-Bouton, Motobloc и Sizaire-Naudin, немцы - один на Protos, итальянцы - на Brixia-Zust, американцы - на Thomas Motor Company. Ведущие современные автокомпании тогда еще не существовали или не имели достаточно надежных машин. Американский автомобиль Thomas Flyer - "Летун Томас" весом более 2300 кг за неделю до гонки сошел с конвейера. Его водителем был заводской механик 35-летний Джордж Шустер.

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Немцы первыми достигли Парижа. Четырьмя днями позже финишировали американцы на Thomas Flyer. Итальянцы отстали от лидеров на два месяца. При подведении итогов немецкая команда была оштрафована на 30 дней за использование поезда для транспортировки машины. Победа досталась американцам. Водитель Джордж Шустер стал звездой, но продолжал работать в механиком на автомобильном заводе. Ему дали приз - 1000 долларов. Американские машины стали ассоциироваться с надежностью. После пробега через войны и экономического кризиса гонки не проводили 60 лет.

Американский летчик Вилли Пост совершил 22 июля 1933 первый в истории одиночный перелет вокруг земного шара, который длился 7 дней 18 часов 49 минут.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
июля

Победителю кругосветных автогонок подарили тысячу долларов

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