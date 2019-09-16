Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

За 20 минут Карапетян поднял вверх 37 пассажиров из 92. Фото: armeniasputnik

Шаварш Карапетян, 17-кратный чемпион мира по подводному плаванию из Армении, 17 сентября 1976 года спас 20 пассажиров из троллейбуса, упавшего с дамбы в Ереванское водохранилище.

Шаварш с младшим братом Камо отправились на утреннюю пробежку. В это время через дамбу возле Ереванского водохранилища ехал троллейбус. Какой-то пассажир попросил водителя остановиться, тот отказал. Мужчина выхватил из кабины ключ и ударил водителя по голове. Неуправляемый транспорт сбил ребенка, перескочил бордюр и въехал в глубокую воду. Шаварш сбросил рюкзак и прыгнул в воду. По одному вытаскивал пассажиров из кабины и поднимал на гору. Там их принимал Камо.

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За 20 мин. Карапетян поднял вверх 37 пассажиров из 92. 20 из них выжили. Еще 26 спаслись самостоятельно. Шаварш пролежал в больнице полтора месяца. Имел воспаление легких и заражение крови - в водохранилище сливали канализацию. Пловец провел в больнице полтора месяца. Была вероятность, что он уже не сможет заниматься спортом.

Однако позже Карапетян вернулся к тренировкам и сумел установить еще один мировой рекорд в плавании с аквалангом на дистанции 400 метров. Это был 11-й и последний рекорд в карьере пловца. Карапетян также был 17-кратным чемпионом мира по подводной плавання. Ни один из спасенных пассажиров троллейбуса не нашел его, чтобы поблагодарить.

Logos Film Company приступила к работе над художественной лентой о жизни советского пловца Шаварш Карапетяна.