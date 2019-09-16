Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

 
Ексклюзивы
1/5
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 360
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Просмотров: 603
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 738
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 855
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2421
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1197
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2907
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1413
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2097
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
4
14
14
9
16
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Как жило Полесье под поляками - подборка фото
Как жило Полесье под поляками - подборка фото
Видео
Все видео
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4752
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30933
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 342
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 08:20

Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

  Комментировать
Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса
За 20 минут Карапетян поднял вверх 37 пассажиров из 92. Фото: armeniasputnik

Шаварш Карапетян, 17-кратный чемпион мира по подводному плаванию из Армении, 17 сентября 1976 года спас 20 пассажиров из троллейбуса, упавшего с дамбы в Ереванское водохранилище.

Шаварш с младшим братом Камо отправились на утреннюю пробежку. В это время через дамбу возле Ереванского водохранилища ехал троллейбус. Какой-то пассажир попросил водителя остановиться, тот отказал. Мужчина выхватил из кабины ключ и ударил водителя по голове. Неуправляемый транспорт сбил ребенка, перескочил бордюр и въехал в глубокую воду. Шаварш сбросил рюкзак и прыгнул в воду. По одному вытаскивал пассажиров из кабины и поднимал на гору. Там их принимал Камо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О легендарном советском пловце снимут фильм

За 20 мин. Карапетян поднял вверх 37 пассажиров из 92. 20 из них выжили. Еще 26 спаслись самостоятельно. Шаварш пролежал в больнице полтора месяца. Имел воспаление легких и заражение крови - в водохранилище сливали канализацию. Пловец провел в больнице полтора месяца. Была вероятность, что он уже не сможет заниматься спортом.

Однако позже Карапетян вернулся к тренировкам и сумел установить еще один мировой рекорд в плавании с аквалангом на дистанции 400 метров. Это был 11-й и последний рекорд в карьере пловца. Карапетян также был 17-кратным чемпионом мира по подводной плавання. Ни один из спасенных пассажиров троллейбуса не нашел его, чтобы поблагодарить.

Logos Film Company приступила к работе над художественной лентой о жизни советского пловца Шаварш Карапетяна.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 48303
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 25714
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 21267
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 17290
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
 Просмотров: 14427
История
В джунглях нашли древнее поселение
В джунглях нашли древнее поселение Просмотров: 1314
Польские историки хотят вести поисковые работы в Украине
Польские историки хотят вести поисковые работы в Украине Просмотров: 270
Нашли корабль мореплавателя, которого убили аборигены
Нашли корабль мореплавателя, которого убили аборигены Просмотров: 2061
Начали строить один из самых известных парков в Украине
Начали строить один из самых известных парков в Украине
 Просмотров: 1917
В Киеве открыли вуз для русификации украинцев
В Киеве открыли вуз для русификации украинцев
 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 1049
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua