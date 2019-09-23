Планету открыли благодаря математическим расчетам

Нептун - восьмая по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Фото: nasa

Немецкий астроном Иоганн Галле из Берлинской обсерватории 23 сентября 1846 года обнаружил планету Нептун. Нептун - восьмая по удаленности от Солнца планета Солнечной системы. Названа по имени бога морей в римской мифологии.

Ночью 23 сентября Иоганн Галле и Гейнрих д'Арре, проводя наблюдения на обсерватории в Берлине, обнаружили новую планету всего в одном градусе от положения Урана. Открытие Нептуна вызвало во Франции и Англии ожесточенные споры о национальном приоритете, и о том, как следует назвать планету. Планета получила название Нептун по имени бога моря римской мифологии, и был признан вклад как Адамса, так и Леверье в ее открытие.

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Нептун стал первой планетой, открытой благодаря математическим расчетам, а не путем регулярных наблюдений и это окончательно подтвердило правильность гелиоцентрической системы Коперника и универсальность закона всемирного тяготения Ньютона.

За свое открытие Леверье был избран членом Парижской академии наук и стал пожизненным директором Парижской обсерватории. В его честь были названы кратеры на Марсе и Луне, кольцо Нептуна и астероид. Такой же чести удостоился и Иоганн Галле, который в 1851 году стал директором обсерватории и профессором университета в Бреслау

18 февраля 1930 25-летний американский фотограф-лаборант Томбо, работавший в частной обсерватории в городе Флагстафф, штат Аризона, после двух лет поисков обнаружил в созездии Близнецов девятую, самую дальнюю планету Солнечной системы Плутон.



