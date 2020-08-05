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четверг, 06 августа 2020 11:26

Планетник, Хуха и Сученко - создали мобильное приложение с украинскими мифическими персонажами

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Планетник, Хуха и Сученко - создали мобильное приложение с украинскими мифическими персонажами
Автор идеи Ник Лисицкий считает, что задача проекта - показать богатство украинской мифологии. Фото: Волшебный мир.UA

В Украине разрабатывают учебно-развлекательное мобильное приложение для детей. Его героями станут украинские мифологические персонажи - Чугайстер, Кобылья Голова, Перун, Шубин, Тур и Велес и другие.

"Несмотря на то, что украинская мифология - одна из самых богатых в мире, ее персонажи почти не визуализированы, малоизвестны и находятся вне современного культурного контекста. Во многих странах мифы не только с детства формируют национальную идентичность, но и работают на государство - выступая культурными символами, брендами и туристическими сувенирами. Например, норвежские тролли, ирландский лепрекон, индийские божества, китайский дракон", - говорит автор проекту Чарівний світ.UA, писатель и digital-продюсер Ник Лисицкий.

Идея зародилась у него в 2015-м. Захотел показать богатство украинской мифологии. Его поддержал Украинский культурный фонд. Над визуализацией персонажей работает команда иллюстраторов, тексты создает детская писательница и поэтесса Светлана Дидух-Романенко. В команду проекта вошел народный артист Украины Петр Мага.

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Для первого этапа проекта создатели отобрали 20 персонажей украинской мифологии среди более чем сотни. Придерживались научной достоверности, гендерного, территориального и временного баланса. В мобильном приложении будут жить как древние, так и более современные духи. Кроме известных, будут Веселица, Планетник, Хуха, Сученко.

"По каждому персонажу мы проводим основательную работу, которая состоит из нескольких этапов. На первом совместно с экспертами-этнографами изучаем источник, узнаем, как выглядел персонаж в воображении наших предков, какие имел особенности. На основе собранной информации наши художники-иллюстраторы формируют визуальный образ, используя современные техники и стили", - говорит пресс-секретарь проекта Александра Кроликовски.

Мобильная игра на смартфоне в форме квеста рассчитана на детей от 8 до 12 лет. В ходе игры дети смогут познакомиться с образами и легендами персонажей и "оживить" героев волшебного мира. В своей комнате их могут увидеть благодаря технологии дополненной реальности. Доступным приложение планируют сделать в октябре.

В дальнейшем авторы планируют создать платформу для исследования, диджитализации и популяризации украинской мифологии в Украине и во всем мире.

Русалка - один из самых колоритных мифологических образов украинской демонологии. Некоторые исследователи считают, что русалка - языческое божество, которое способствовало плодовитости, урожайности ржаной нивы. В традиционной характеристике этих существ в украинской мифологии встречаем много общего с аналогичными верованиями других народов.

Автор: Ольга Васькив
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06
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