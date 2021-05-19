Пилот впервые перелетел океан

Американский пилот Чарльз Линдберг в 1927 отримаув Медаль Почета. Фото: Air Force Photos

Американский пилот Чарльз Линдберг 20 мая 1927-го начал первый беспосадочный трансатлантический перелет. Этот полет принес летчику всемирную славу.

Это путешествие Чарльз Линдберг решил осуществить в возрасте 25 лет. Получил "Ортигскую премию" как первый пилот, который перелетел Атлантический Океан из Нью-Йорка в Париж без промежуточной посадки. Путешествие было длиной около 5800 км. Линдберг заказал в Сан-Диего самолет специально для перелета через Атлантику. 10 мая Линдберг испытал его при перелете из Сан-Диего в Нью-Йорк.

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Полет Лендберга проходил на моноплане под названием "Дух Сент-Луиса", весом более 2300 кг. Продолжительность полета - 33,5 час. Сам маршрут пролегал так, чтобы максимальное количество времени лететь над сушей Нью-Йорк - Ньюфаундленд - Ирландия - Англия - Париж.

Люди, встречавшие его в аэропорту, полчаса носили пилота на руках. Некоторые втайне поотламывали куски самолета себе на сувениры. Став мировой знаменитостью, Линдберг осуществлял полеты по США и Латинской Америке, популяризируя авиацию. Линдбергу, офицеру армии-резерва США, присудили Медаль Почета.

Первой женщиной в мире, преодолевшим звуковой барьер на самолете стала американка Жаклин Кокран. Это произошло 18 мая 1953. Она разогнала реактивный самолет до скорости 1043,79 км / ч над озером Роджерс Драй в штате Калифорния.