Пилот открыл неизвестную Антарктике

Берд совершил четыре экспедиции в Антарктику на самолете. Фото: Grantham Bain

Американский пилот Ричард Берд первым в мире перелетел Южный полюс самолетом 29 ноября 1929 года. Берд затем совершил еще четыре экспедиции в Антарктику.

В первой половине ХХ в. Антарктида продолжала оставаться огромной белым пятном. Экспедиции на ледяной континент отправлялись чуть ли не ежегодно - и норвежские, и французские, и немецкие, и австралийские, и даже японские. Однако континент в целом оставался неопознанным. Американский полярный исследователь, адмирал Ричард Берд руководил несколькими экспедициями в Арктику и Антарктику.

В 1928 году он объявил о своем решении исследовать неизвестные районы Антарктики. Его самолет продержался в воздухе 19 часов. Во время полета Берд над Южным полюсом сбросил американский флаг.

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Именем Берда названа американская антарктическая научная станция и Американский национальный центр полярных исследований. В 1964 году в честь Ричарда Берда назван кратер на Луне. Берд совершил еще четыре экспедиции в Антарктику. Наибольшей была экспедиция 1946 году при названием "Операция Highjump". До сих пор она остается самой арктической экспедицией в истории человечества.

Однако при исследовании его полетного дневника были обнаружены следы подчисток. Считают, что Берд сфальсифицировал часть данных о полете в своем официальном отчете в Американское географическое общество.

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