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понедельник, 10 февраля 2020 15:57

Песню Пола Маккартни, которая стала хитом, запретили

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Песню Пола Маккартни, которая стала хитом, запретили
Пол и Линда Маккартни резко отреагировали на события в Северной Ирландии. Фото: wordpress.com

10 февраля 1972-го телерадиокомпания ВВС запретила в своем эфире трансляцию песни Пола Маккартни и группы "Wings" "Верните Ирландию ирландцам".

Так супруги Маккартни отреагировали на события "кровавого воскресенья" в Северной Ирландии 30 января. Тогда британские солдаты расстреляли 13 человек во время разгона религиозной стычки между католиками и протестантами в Северной Ирландии.

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В тот же день Пола пригласили на радиостанцию ​​"KHJ", чтобы рассказать о группе, которую они основали с женой Линдой. Узнав о расстреле, он резко негативно высказался о действиях власти. Как следствие, его слова вырезали из программы.

На следующий день, Маккартни вылетают домой, где за один день 1 февраля записывают обе стороны дебютного сингла WINGS.

Песня "Верните Ирландию ирландцам" стала № 1 в чартах в Республике Ирландии и Испании.

К запрету на трансляцию присоединились Радио Люксембург и независимое телевидение.

Свой последний концерт в США группа The Beatles сыграли 29 августа 1966-го в парке Кендлстик в Сан-Франциско.

На концерт могло прийти 42,500 зрителей, но раскупили 25,000 билетов. Он оказался убыточным.

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Дата
10
февраля

Песню Пола Маккартни, которая стала хитом, запретили

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