Ледокол "Адмирал Макаров" 26 октября 1988 года пробивает лед в замерзшей лагуне Чукотского моря недалеко от городка Барроу. Заканчивается операция "Прорыв" по спасению трех серых китов. Семья китов - папа, мама и детеныш - направлялась на зимовку к побережью Калифорнии и застряла во льдах. Удалось спасти только двух китов.
Китобой-эскимос Рой Амаогак с Аляски 7 октября в замерзшей лагуне недалеко от городка Барроу увидел трех серых китов. Резкое похолодание замкнуло выход из лагуны льдами, киты оказались в плену. Чтобы вдохнуть воздуха подплывали по очереди в небольшой проруби.
Обращается за помощью к односельчанам. Мужчины ручными пилами и топорами ломали лед по направлению к морю. Позвали на помощь Greenpeace и журналистов. О беде, в которую попали киты, узнал весь мир. Китам даже придумали имена. Спасатели назвали их Сику, Путу и маленький Бон-Бон.
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Президент США Рональд Рейган отдает приказ военным и спасателям подключиться к операции по освобождению китов "Прорыв". Ежедневно температура воздуха падает, толщина льда достигает 40 см. Первым потерял силы девятимесячный Бон-Бон. Он начал хрипеть и 21 октября умер от недостатка кислорода. Рейган просит помощи у президента СССР Михаила Горбачева. В Арктике находились судна Дальневосточного морского пароходства: ледоколы "Адмирал Макаров" и "Владимир Арсеньев". Ледокол пробивает лед только ко входу в лагуну, режет лед в проливе.
Ослабленные киты не понимали, чего от них хотят люди. Тогда жители Барроу и журналисты стали толкать китов палками и руками в сторону выхода. Ночью киты всплыли в открытое море. Американцы потратили на операцию по спасению китов 5,5 млн дол.
Вдова Анна Тейлор стала первой женщиной, которая успешно спустилась вниз по Ниагарском водопада в бочке. Это произошло 24 октября 1901 года.
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