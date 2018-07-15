Первым атомным бомбам американцы давали ласковые имена

Атомний вибух. Фото: РІА

Соединенные Штаты Америки в рамках так называемого Манхэттенского проекта делали первые атомные бомбы. Первая их атомная бомба "Устройство" подорвана в рамках испытаний в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года.

Через месяц, в городах Хиросима и Нагасаки (Япония) 6 и 9 августа 1945 были подорваны вторая и третья атомные бомбы, которые получили название соответственно "Малыш" и "Толстяк". Это единственный пример боевого применения атомного оружия.

В результате этих испытаний в атмосферу впервые поступили радиоактивные вещества техногенного происхождения. Возник искусственный радиационный фон. Это глобальное загрязнение окружающей среды радионуклидами, которые образуются при ядерных взрывах. Особенно вредны были взрывы в атмосфере, когда продукты радиоактивного распада заражали большие территории, населенные людьми. Эвакуация населения из зараженных районов не проводилась, поскольку никто не знал о самой наличие радиоактивного загрязнения.

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На время атаки население Хиросимы составляло примерно 255 000 человек. Радиация распространялась моментально во всех направлениях с взрывной волной надстислого воздуха, несла смерть и разрушения. При взрыве "Малыша" на месте погибло примерно 70-80 тысяч человек. Более 90% зданий Хиросимы было либо повреждено, либо полностью уничтожено. От неизвестной болезни, позже названной "лучевой", начали умирать десятки тысяч хиросимцев и жителей окрестностей.

Через лучевую "эпидемию" количество погибших в ближайшие недели выросла до 110 000, а через несколько месяцев - до 140000. Плутониевая бомба "Толстяк" взорвалась у поверхности земли над одной из церквей в центральной части. Нагасаки. В результате взрыва был практически полностью уничтожен город и его жителей. Общее количество погибших в Нагасаки составила 75 тыс. человек. В обоих городах подавляющее большинство жертв были гражданскими лицами.

По официальным данным, на существующих пяти ядерных полигонах - Невада (США, Великобритания), Новая Земля (СССР, теперь Россия) Семипалатинский (СССР, теперь Казахстан), атолл Муруроа (Франция), Лобнор (Китай) - была выполнена большая часть из 2059 экспериментальных ядерных взрывов различных типов.

22 апреля 1952 года подрыв атомной бомбы в штате Невада стал первым ядерным взрывом, показанным по телевидению в прямом эфире - его посмотрело 35 миллионов американцев.