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среда, 10 февраля 2021 08:20

Первый театр города сгорел

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Первый театр города сгорел
Первый Одесский городской театр построили за 5 лет Автор: wew.archodessa.com

В Одессе торжественно 10 февраля 1810-го открыли первый Городской театр.

Здание первого городского театра возвели по проекту итальянца Франческо Фраполли и француза Тома де Томона. Деньги выбил у царя герцог де Ришелье - местный военный губернатор Херсонской губернии Российской империи. Белоснежное сооружение было похожое античный храм, что обращенный фасадом к порту. Зал театра на 800 мест был трехъярусный, с 17 ложами. В партере было всего 44 кресла, а сзади - так называемый "стоячий партер", где зрители смотрели спектакль стоя. Зал освещался канделябрами, сцена - большими лампадами с маслом. Театр зимой не отапливался. В уборных певцов и хористов стояли чаны с горящим спиртом.

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Театральный сезон длился 10 месяцев - от Пасхи до начала Великого поста, в течение недели происходило 2-3 спектакля. Регулярные спектакли начались в 1811 году. Билеты стоили недешево - от 30 коп до 10 руб. Театр перестал работать 1812-го. Греческие купцы завезли в город чуму. Умерли внезапно сразу три актрисы. В ночь на 2 января 1873 театр сгорел. Пожар начался от вспышки газового рожка, который забыли потушить. Отстроили его только за 11 лет.

Император Российской империи Александр I 2 мая 1817-го утвердил доклад министра народного просвещения князя Голицына о создании Ришельевского лицея в Одессе. Назвали его в честь генерал-губернатора края герцога Армана Эммануэля дю Плесси Ришелье. Фактически лицей начал работать лишь в следующем году.

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Дата
10
февраля

Первый театр города сгорел

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