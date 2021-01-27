Первый локомотив ездил между двумя океанами

Первый американский локомотив находится в музее Кеннесо, США. Фото: Harvey Henkelmann

С Панамского железной дороги от Атлантического до Тихого океана 26 января 1855-го прошел первый локомотив.

Первый локомотив построен в декабре 1855 года на заводе Rogers, Ketchum & Grosvenor в Нью-Джерси. Имел серийный номер 631. Его за $8850 приобрела компания Western and Atlantic Railroad в штате Джорджия. Локомотиву дали имя "Генерал". В следующем году локомотив начал обслуживать пассажирские и грузовые поезда. "Генерал" обеспечивал грузовые и пассажирские перевозки между Атлантой и штатами Джорджия, Теннесси и обслуживал Атлантическую железнодорожную компанию.

Маршрут Панамского железной дороги простирался на 76,6 км через Панамский перешеек к Бальбоа (Тихий океан, вблизи города Панама). е\Ее строительство известное как международное инженерное достижение, которое стоило $8 млн. Открытая в 1855 году, железная дорога предшествовала Панамскому каналу на полвека.

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После завершения эксплуатационного срока в 1927 году паровоз "Генерал" демонстрировали на "Ярмарке стальных коней" и на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Сейчас хранится в Южном музее истории Гражданской войны и локомотивов в городе Кеннесо (Джорджия) и занесен в Национальный реестр исторических мест США.

В Великобритании в городе Суонси 25 марта 1807-го открыли первый в мире регулярный железнодорожный маршрут и одну из первых в мире железных дорог. В 1929 году дорога была электрифицирована. Последним днем ​​работы железной дороги стало 5 января 1960.