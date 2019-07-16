Первый крытый рынок построили за деньги мецената

Бессарабский рынок возвели в течение 1910-1911 годов. Фото: hmarochos.kiev.ua

В Киеве высшее руководство города и края 16 июля 1912-го торжественно открыли Бессарабский крытый рынок. Он построен в 1910-1912-х за деньги сахарного магната Лазаря Бродского.

Бессарабская площадь ранее была окраинной пустошью - здесь стояла застава и заканчивался город, также здесь была конная почтовая станция. В первой половине XIX в. формируется стихийный рынок, с которым связывают современное название площади. Купцы приезжали преимущественно из южных губерний и Бессарабии.

В 1834-м киевская власть утвердила "Положение об устройстве Киева". Киевский сахарный магнат Лазарь Бродский завещает 500 тыс. рублей в строительство рынка. Однако при условии, что муниципалитет постоянно выплачивать 4,5% этой суммы в пользу благотворительных учреждений, которыми он занимался.

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В 1908-м провели конкурс проектов, первое место занял польский архитектор Генрих Гай - автор варшавского крытого рынка и домов в Минске. Строительные работы под руководством подрядчика Лейзера Гугеля начались в 1909-м.

На рынке было построено: 31 внешний магазин, ресторан и большой торговый зал с местами для торговли мясом, салом, колбасой, 88 мест - для сбыта зелени и овощей, молочных продуктов, хлеба, 27 мест для продажи рыбы. Ежемесячно чистая прибыль рынка составлял 10-12%, и в то время это была достаточно весомая рентабельность.

15 июля 1776-го в Милане открыли театр "Ла Скала". Он построен на месте церкви Санта Мария архитектором Джузеппе Пермарини.