Первый цирк возвели на Елисейских полях

Парижский "Цирк д'Ивер Буглион" построили на Елисейских полях. Фото: Tommaso Cuccioni

В Париже открыли старейшее в мире цирковое здание "Цирк д'Ивер Буглион" 11 декабря 1852 года. Построить на Елисейских полях стационарный цирк вместо передвижного предложил директор летнего цирка Луи Деян. Каждые выходные представления показывали цирковые труппы из разных стран. Через семь лет здесь показали первый в истории акробатический номер с воздушной трапецией.

Известный французский скульптор Жан Жак Прадо создал барельефы в классическом стиле для фасада. Торжественное открытие в 1852 году удостоил визитом сам император Наполеон III, и в результате цирк назвали в его честь. "Цирк Наполеона" вошел в историю благодаря первому в истории акробатическом номера с воздушной трапецией.

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В 1934 году в названии появилась фамилия новых владельцев - династии Буглион и д'Ивер, до сих пор они тесно связаны с ним. Династия Буглион и сейчас занимается в цирку: молодое поколение - иллюзионисты, среднее - на арене с конными номерами, а старшее решает административные вопросы. В декабре арену превращают в каток и дают ледовые представления. В 1955 году в здании "Цирка д'Ивер Буглион" снимали голливудскую мелодраму "Трапеция" с Тони Кертисом, Джина Лоллобриджида и Берт Ланкастер.

26 июня 1925 в Голливуде состоялась премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка". Он был сценаристом, режиссером, продюсером и исполнителем главной роли. В 1953 году "Золотую лихорадку" признали общественным достоянием США. Лента имела огромный успех.