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четверг, 21 января 2021 08:20

Первые европейские гонки организовал князь

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Первые европейские гонки организовал князь
Первые автогонки финишировали в Монако. Плакат соревнований. Фото: http://montecarlo100ansderallye.com

Первые автомобильные гонки "Монте-Карло" стартовали 21 января 1911-го в Монако.

Маленькая страна Монако - любимый курорт европейской элиты. Местные власти придумывали, как еще привлечь состоятельных европейцев. Автомобильные гонки "Монте-Карло" организовали по приказу князя Альберта I. Разработали регламент и стратегию борьбы. Автомобильный клуб Монако существовал с 1909-го и стал организатором соревнований. На старт вышли 23 экипажей. Они выехали из 11 различных точек в разных странах, чтобы финишировать в Монако. Париж, Берлин, Брюссель, Вена и Женева - города отправных точек для этого соревнования.

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Зрелищности этим автомобильным соревнований добавляла сложная трасса. Здесь были узкие отрезки, большие перепады высот, крутые и резкие повороты. Постоянные сюрпризы преподносит погода. В течение одного дня пилотам приходится ехать и по снегу, льду, мокрому асфальту.

Победу одержал француз Анри Ружье на автомобили французской марки Turcat Mery. Он выехал из Парижа на авто мощностью 25 лошадиных сил. Ехал со средней скоростью 13,8 км/ч. В ралли 1912-го участие приняли российские гонщики.

В 13.30 14 апреля 1929 в Монако стартуют первые автомобильные гонки "Гран-при Монако". 16 гонщиков на автомобилях должны пройти 100 кругов по улицам княжества длиной 318 км.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
января

Первые европейские гонки организовал князь

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