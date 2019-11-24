Первую легальную украинскую газету выдали большим тиражом

Тираж газеты "Хлебороб" был 5000 экземпляров. Фото: calendarium

Первая легальная газета на украинском языке в подроссийской Украины вышла 25 ноября 1905 году. Тираж первого русскоязычного издания "Хлебороб" был 5000 экземпляров.

Гимназист Николай Шемет в 1905 году стал редактором первой в Украине газеты на родном языке. Издание призвало к политическим и экономическим изменениям, в частности, в автономии Украины в пределах России, передачи земли крестьянам, цивилизованных выборов органов власти, открытия украинских школ, 8-часового рабочего дня. В газете печатали материалы местного характера.

"Хлебороб" пользовалась большой популярностью среди крестьян, поскольку давала ответы на различные злободневные вопросы. В некоторых селах, например, Колодистом Звенигородского уезда (ныне - Тальновский район Черкасской облсти), на "Хлебороб" подписались все грамотные жители села.

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Власть всячески препятствовала популяризации этой газеты как носителя украинской идеи. 20 октября 1906 года в Киеве состоялся суд над учителем Григорием Боревичем и учеником киевской школы рисования Григорием Вараввой за то, что они на базаре в селе Тарасовка Звенигородского уезда читали людям газету "Хлебороб" и разъясняли прочитанное. Первого приговорили к 8-ми месяцам заключения, а второго - до 1-го года. Читателей было достаточно, хотя на Полтавщине грамотными были меньше 17%. Покупали даже те, кто не умел читать - давали это сделать другим.

Первый профессиональный украинский театр "Русская беседа" создали во Львове 10 апреля 1864.