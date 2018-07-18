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четверг, 19 июля 2018 08:20

Первая велогонка продолжалась почти сто часов

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Первая велогонка продолжалась почти сто часов
Тур де Франс, 1903 год. Фото: Verlag Delius Klasing

Победой трубочиста Мориса Гарена завершилась первая велогонка Тур де Франс. Проходила по маршруту Париж-Лион-Марсель-Тулуза-Бордо-Нант-Париж 19 июля 1903 года. Ее организовала спортивная газета L'Auto - сегодня это журнал L'Equipe. Гонки стартовали и финишировали в Париже.

Самую престижную в мире многодневную велогонку придумали Анри Дегранж и Гео Лефевр - редактор и журналист спортивного издания "Авто". Хотели поднять тираж газеты. За 19 дней гонки он подскочил с 25 до 65 000 тисяч копий газеты.

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6 этапов протяженностью от 268 до 471 км победитель преодолел со средней скоростью 25,7 км ч. С 60 до финиша доехал только 21 гонщик. Победитель Морис Гарэн с Реймса одолел это расстояние за 94,5 часа. Уроженец Италии работал трубочистом, позже открыл магазин по продаже велосипедов. За победу получил 6075 франков - 13 месячных зарплат трубочиста. Гарэн стал не только первым победителем знаменитой гонки, но на следующий год, когда снова победил, стал и ее первым дисквалифицированным чемпионом. За давностью лет и потерей документов уже никто точно не знает, что стало причиной такого решения.

Гонка имела несколько перерывов. Соревнования не проводились в 1915-18 годах через Первую мировую войну и 1940-46 годах из-за Второй. С 1950 годов "Тур" начал проводиться в другой стране. Рекордсмен гонки был дисквалифицирован за употребление допинга - это американец Лэнс Армстронг. Он торжествовал 7 раз. Пять раз подряд гонку выигрывал испанец Индурайн. В 1990 году триумфатором стал Грег Лемонд из США, который не выиграл ни одного этапа.

Британец Крис Фрум из команды Sky выиграл "Тур де Франс 2017". Лучшим спринтером веломногодневки признали американца Майкла Мэттьюса с Sunweb. Титул "горного короля" получил его партнер по команде, француз Уоррен Баргиль, а белую майку лучшего молодого гонщика - британец Саймон Йейтс из команды Orica-Scott. Лучшей командой турнира стала Sky Криса Фрума.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
19
июля

Первая велогонка продолжалась почти сто часов

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