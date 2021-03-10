Переиздали сборник песен 1844 года

Томаш Падура популяризировал украинский фольклор и музыку и сам был певцом казачества Иллюстрация: wikipedia

Польский институт в Киеве переиздал сборник песен поэта Томаша Падуры. Его считают автором популярной в Украине и Польше песни "Гей, соколы".

"Поэт XIX века написал несколько песен, часть из них вошла в сборник Ukrainky z nutoju, изданный 1844-го в Варшаве и перепечатанный технологией офсетной печати 2021 года благодаря усилиям Польского института в Киеве.

Директор Института Роберт Чижевский объяснил, что Томаш Падура сначала писал на украинском языке и переводил сам себя на польском. Так же это выглядит в издании - украинские тексты соседствуют с польскими. Роберт Чижевский отметил, что Падура является своеобразным культурным мостом между польскостью и Украиной", - рассказал изданию Dailylviv журналист Павел Бушко.

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Томаш Падура родился 21 декабря 1801 года в Ильинцах Киевской губернии - теперь Винницкой области. В начале 1825-го участвовал в совместном съезде польского "Патриотического общества". А потом в польском ноябрьском восстании 1830-1831 годов. Он - потомок мелкошляхетской семьи, что отразилось на его мировоззрении. Как польский патриот настаивал на необходимости совместной борьбы поляков и украинцев за независимость. Был певцом казачества, популяризировал украинский фольклор и музыку. Его считают представителем украинской школы в польской литературе. Умер 1871 года в Козятине.