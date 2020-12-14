Переименовали населенные пункты Крыма

Советская власть пыталась стереть память о крымских татарах и о других народах, проживавших в Крыму Фото: wikipedia

14 декабря 1944 года Президиум Верховного Совета РСФСР подписал указ об изменении названий районов и районных центров Крыма на российский лад.

Решение приняли через полгода после депортации крымских татар и других народов. Власть стремилась уничтожить даже историческую память об этносах, населявших полуостров, а большинство топонимов имели преимущественно крымскотатарское происхождение.

В том году переименовали 11 районов и районных центров. Например Ак-Мечетский район стал Черноморским, изменили название и одноименного села. Ак-Шеихский район стал Раздольненским. Поселок Буюк-Онлар одноименного района переименовали в Октябрьское, Сеитлер в Нижнегорский и тому подобное.

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Следующие решения о переименованиях принимали 1945-го. Тогда изменили названия сельсоветов и центров, а в течение 1948-1949 годов переименовали основную массу населенных пунктов. Всего более 1 тыс. сел и поселений в 26 районах.

Известно, что после 1990-го свои исторические названия вернули Коктебель, Партенит и Сары-Баш, что в советское время были известны как Планерское, Фрунзенское, Танино.

Массовые репрессии против населения Крыма советская власть начала сразу после возвращения на полуостров во время Второй мировой войны. Решение переселить всех крымских татар в среднеазиатские регионы приняли в СССР 11 мая 1944-го. Их зачислили к "нелояльным народам" и "предателям Родины". Операция по переселению крымских татар в Узбекскую ССР должна была начаться утром 18 мая. Несмотря на это, насильственное выселение в отдельных населенных пунктах началось еще вечером 17 мая. Завершить его должны были до 1 июня 1944 года. Крымские татары получали статус "спецпоселенцев".