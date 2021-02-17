Перед сожжением Джордано Бруно провел в тюрьме 8 лет

15 февраля 1600 года Джордано Бруно сожгли. Фото: 24smi.org/celebrity

17 февраля 1600 года на Площади Цветов в Риме сожгли итальянского философа Джордано Бруно. О его роли в науке и философии эксперты спорят до сих пор. Он развил теорию Николая Коперника о строении Вселенной и уверял, что звезды представляют собой подвижные небесные тела.

Филиппо Бруно родился в 1548 году в семье солдата. В 1559-м он отправился в Неаполь для того, чтобы учить науки, среди которых были диалектика, литература и логика. 4 года спустя Бруно отправили в монастырь, в котором он провел 10 лет. Там он получил другое имя - Джордано. Также парень изучал книгу "О вращении небесных сфер" Коперника, после чего выступал против традиционных утверждений Аристотеля и Птолемея.

В 24 года Бруно стал священником и провел первую службу. Священнослужители заподозрили его в ереси после смелых выражениях. После этого монарх покинул Италию в 1574-м. За 17 лет его путешествий он посетил Швейцарию, Англию, Францию, Германию.

Бруно писал философские трактаты, выступал на диспутах, читал лекции, но везде его заставляли прекратить пропагандировать собственные идеи. Он выступал против как католической церкви, так и любой существующей на то время религии. Причиной этого было то, что мужчина считал их самым серьезным препятствием на пути развития науки.

В 1584 году напечатали его работу "О бесконечности, вселенной и мирах". Этот труд некоторые эксперты рассматривают как основу современного материалистического естествознания.

Его философия основывалась на неоплатонизме. Бруно считал, что существует единое начало, которое дало продолжение всему во Вселенной. Первоосновой мыслитель называл не только бога, но и природу, и даже человека. И такого утверждения Церковь стерпеть не смогла.

Когда Бруно вернулся в Италию, сразу же попал в руки инквизиции. Исследователи уверены, что высказывания мыслителя о бесконечности Вселенной стали причиной гнева инквизиции. А казнь Джордано Бруно является результатом борьбы за власть. Основные идеи философа заключались в том, что нужно отбросить религию и развивать науку.

В римской тюрьме мыслитель провел 8 лет. 20 января 1600 года состоялось последнее судебное заседание. Бруно отлучили от церкви и лишили сана священника. Ему выбрали "наказание без пролития крови" - сожжение.

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17 февраля 1600 года философа сожгли на римской Площади Цветов на глазах толпы. Работы Джордано Бруно были в списке запрещенной литературы до середины ХХ в.

472 года назад родился итальянский поэт, философ Джордано Бруно (1548-1600). Стал символом рационалистического мировоззрения и свободного поиска истины вопреки религиозным догматам и авторитета церкви эпохи Возрождения.