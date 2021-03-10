Переболел каждый 3-й. Зафиксировали новую болезнь

Во время испанского гриппа 1918 года в некоторых странах на целый год были закрыты публичные места. Люди носили маски. Фото: theconversation.com

В американском штате Канзас 11 марта 1918-го зафиксировали первый смертельный случай от испанского гриппа.

Болеть начали солдаты Форта Райли в центре США. Рекруты жаловались на "неприятный холод". Слегли более 100 солдат. В течение следующих месяцев грипп распространился во всех штатах. Впоследствии во Франции и Испании. В течение лета эта болезнь поразила немецкие и российские войска, осенью достигла Северной Африки и Индии, а до конца года - Китая, Японии, Филиппин и Новой Зеландии.

В некоторых странах на целый год были закрыты публичные места, суды, школы, церкви, театры, кино. Людей поощряли носить защитные маски, ходить на работу пешком и проветривать помещение. Без маски могли запретить заходить в общественный транспорт.

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"Испанкой" болезнь стали называть участники мировой войны. В мае 1918-го в Испании было заражено 8 млн человек или 38% населения страны. Пандемического характера болезнь приобрела в 1919-м, когда распространились сильнее модифицированные штаммы гриппа.

Пандемия "испанки" унесла жизни от 3 до 6 процентов населения Земли. Это больше, чем погибло во время Первой мировой войны. Больше всего людей умерло в Индии, Китае и России.

Весной 1919-го "испанка" пошла на спад. За время эпидемии ею переболели 550 млн людей - почти каждый 3-й житель Земли.

В Сан-Франциско в США 6 марта 1900-го началась эпидемия бубонной чумы. Длилась 4 года. Чума была страшной убийцей эпохи средневековья - она ​​имела разрушительный эффект на население Европы ХIV-ХV века.