Печать аристократки объявили бесценным сокровищем

Матрица печати принадлежала представительнице рода Певрелов Фото: ukurier.gov.ua

Матрицу печати, найденную в прошлом году искателем сокровищ на территории бизнес-школы Хенли в английском графстве Бакингемшир, объявили бесценным сокровищем. Она принадлежала представительнице знатного средневекового рода.

Артефакт датируется XIII или началом XIV в. Он сохранился в первоначальном состоянии. По краю передней части имеет надпись "SIGILLUM.MAR.GERIE.PEVREL", что означает "Печать Марджери Певрель". В центре отчеканен семейный герб Певрелов, информирует "Урядовий кур'єр".

Матрицы печатей археологи называют огромной редкостью. Эта уникальна тем, что имеет конкретное имя, а владельцем была женщина. Сейчас исследователи имеют 2-х вероятных кандидаток. Одна - Маргарет Корнуольская, жена Джеймса Певрела и мать сэра Хью Певрела IV. Она умерла в 1349-м. Вторая - дочь Хью IV, Маргарет, которая родилась в 1321 году. Когда-то на месте бизнес-школы стояло Юденское имение, которым владела семья. Обе женщины проживали в нем. Вероятно, одна из них потеряла печать, когда гуляла.

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Сокровище постараются оценить и предложат музеям в обмен на вознаграждение искателю. Купить матрицу намерен музей в Хенли-на-Темзе.

В марте 2020 года археологи из Университета Рединга нашли древнюю печать. Ее обнаружили в замке Дунивейг на острове Айла в Шотландии. Печать использовали при отправке тайных посланий. Она подтвердила подлинность преданий о вражде 2 кланов - Кэмпбеллов и Макдональдов.