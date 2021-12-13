Пастор поднял восстание против диктаторов

Диктатор Николае Чаушеску приказал стрелять в манифестантов, объявил чрезвычайное положение в стране. По разным оценкам убили до 10 тыс. человек. Фото: regnum.ru

Священник Ласло Текеши выступил против румынского президента Николае Чаушеску 16 декабря 1989-го в церкви румынского города Тимишоара. Его хотели лишить прихода, но люди поддержали и вышли на демонстрацию под лозунгами "Долой Чаушеску!". Протесты распространились по всей стране.

Румыния являлась наиболее тоталитарной и экономически отсталой страной Европы. Коммунистический лидер взял множество кредитов от западных стран. Когда пришло время отдавать, он прибег к радикальным шагам. В 1980-х годах экономика страны была доведена до коллапса, стала беднейшим государством соцлагеря.

Пастор Текеши смело разоблачал произвол чиновников и коммунистические власти в Румынии. Его попытались выселить из дома. Но прихожане оцепили дом для защиты епископа. Позже к ним стали присоединяться и оппозиционно настроенные румыны. Полиция и войска разогнали демонстрантов водометами, сотня человек погибли. Это послужило толчком к началу революции. Диктатор Николае Чаушеску приказал стрелять в манифестантов, объявил чрезвычайное положение в стране. По разным оценкам убили до 10 тыс. человек.

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Семья президента окружила себя роскошью. Жили во дворце, пользовались золотыми столовыми приборами, золотом были мозаики на стенах, ванны, водопроводные краны. Обувь Елена Чаушеску любила украшать бриллиантовыми украшениями.

22 декабря Николае Чаушеску вынужденно покинул охваченный протестами против его правления Бухарест. Власти перешли во Фронт национального спасения. Армия приняла сторону протестующих. Диктатору вместе с женой удалось сбежать на вертолете. На следующий день румынский президент был задержан и отдан под трибунал. Через несколько часов супруги Чаушеску расстреляли. Казнь транслировали во многих странах мира.

Президентом социалистической республики Румыния 29 марта 1974 избрали генерального секретаря Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску. Он был 24 года у власти. Румыния являлась наиболее тоталитарной и экономически отсталой страной Европы. Коммунистический лидер взял множество кредитов от западных стран. Когда пришло время отдавать, он прибег к радикальным шагам. В 1980-х годах экономика страны была доведена до коллапса, стала беднейшим государством соцлагеря.