Пассажирский самолет сбили по приказу наркобарона

27 ноября 1989 года в небе колумбийской Боготы взорвали Boeing 727-21. Погибло около 110 человек.

Теракт подготовлен людьми босса наркомафии Пабло Эскобара. Он хотел устранить политика Сесара Трухильо, который все-таки не сел в самолет, стал президентом Колумбии и добился сначала ареста, а затем и ликвидации самого известного преступника конца прошлого тысячелетия.

Самолет до взрыва. Фото: ruspekh

Самолет авиакомпании Avianca выполнял регулярный внутренний рейс под номером AV203 из Боготы в Кале продолжительностью менее часа. В 7: 11 самолет взлетел с полосы аэропорта и приступил к набору высоты. Через пять минут, на высоте 4 км, в задней части салона взорвалась бомба. Следом прогремел еще один, более мощный взрыв: это сдетонировали пары топлива. Второй взрыв разорвал самолет на части, которые разбросало на несколько километров вдоль склонов гор близ города Соача.

На борт бомбу пронес мужчина в костюме, который был вместе с напарником. Они заняли места над главным топливным баком. В последний момент мужчина покинул салон, а его напарник не успел и стал одним из погибших в самолете.

В результате погибли 110 человек. Фото: ruspekh

В ответ правительство Колумбии начало против Эскобара настоящую войну.

По стране начались рейды полиции, в ходе которых уничтожались плантации коки, а также химические лаборатории по производству наркотиков. Среди погибших в теракте оказались двое граждан США. Это дало повод администрации Джорджа Буша усилить разведывательную деятельность по поискам наркобарона.

Первым успехом стало задержание в 1991 году Дандені Муньоса Москери, также известного по прозвищу La Quica. Он был главным убийцей в Медельинском картеле и считался основным организатором взрыва самолета. Впоследствии окружной суд США приговорил его к 10 пожизненным срокам и дополнительно еще на 45 лет.

После Москеры начали охотиться на Эскобара. К осени 1993 года Медельинский кокаиновый картель начал распадаться под влиянием власти, а за его главой велась непрерывная охота. 2 декабря 1993 года Эскобар был убит в результате полицейской операции в медельинском квартале Лос Оливос.

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$18 млн нашел племянник покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара - Николас Эскобар. Пакет был спрятан в стене одного из домов его дяди.