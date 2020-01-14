Парламент выдел деньги на строительство комплекса обороны

Завершено строительство Пентагона, крупнейшего в мире административного здания. Фото: pbs.twimg.com

В Вашингтоне 15 января 1943 года завершено строительство Пентагона, крупнейшего в мире административного здания, в котором разместилось Министерство обороны США. Строительство продолжалось 16 месяцев и стоило 83 миллионов долларов.

Когда началась Вторая мировая война, Министерство обороны США размещалось в комплексе из 17 зданий. В этих зданиях работали около 26 000 человек. Все они были разбросаны по разным площадкам округа Колумбия. Парламент решил выделить деньги на строительство единого комплекса обороны.

1941 началось строительство. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. В декабре 1941 года, когда японцы атаковали Перл-Харбор, строительство пошло еще более значительными темпами. Уже через 16 месяцев монолитный дом возвели. Геометрически здание представляет собой правильный пятиугольник, длина стороны которого составляет ровно 281 м. Внутренняя площадь составляет более 0,6 миллиона квадратных метров.

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Здесь кроме служб, занятых разработкой стратегий проведения боевых операций и учений, работает большое количество ресторанов и закусочных, цветочных магазинов и ювелирных магазинов. Количество электронных сообщений ежедневно поступают на электронную почту Пентагона, измеряется сотнями тысяч. В среднем это около 1,2 миллиона электронных писем. А еще фиксируется почти 2 сотни тысяч звонков на телефоны днем ​​и ночью.

Однако улучшение систем безопасности не уберегло Пентагон от удара террористов. 11 сентября 2001 самолет рухнул на здание. Пострадало западное крыло Пентагона, в котором располагался Департамент американской армии. Тогда погибли 125 человек. У Пентагона возвели мемориальный комплекс в память о жертвах трагедии 11 сентября.

"Cухой закон" отменили в США 5 декабря 1933. В тот же день начали открыто продавать алкогось. Люди отмечали событие, употреблением большого количества напитков.