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вторник, 11 мая 2021 16:58

Памятник Жукову сделали одним из основных символов харьковской "ваты"

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Памятник Жукову сделали одним из основных символов харьковской &quot;ваты&quot;
Власти Харькова встали на защиту памятника Жукову, чем нарушили закон о декоммунизации Фото: kh.suspilne.media

Памятник Жукову в Харькове сторонники России и "ватники" превратили в один из основных символов. Секретарь Харьковского горсовета и и. о. городского главы Игорь Терехов сделал заявление в защиту бюста, чем нарушил закон о декоммунизации, считает соучредитель проекта "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

"Памятник Жукову сносили дважды. Краской обливали десяток раз. Но власть восстанавливала его. Среди большинства жителей города персона Жукова не имеет большой поддержки. К памятнику даже цветов особо никто не приносил, пока на него не стали обращать внимание. Сейчас это один из основных символов харьковской ваты, но если его снесут и разберут постамент, то быстро забудут. Так было с другими памятниками, поваленными в 2014-2015 годах: Постышеву, Свердлову, Орджоникидзе, Ленину и местным коммунистическим деятелям: Николаю Рудневу, Ивану Котлову" , - рассказал Gazeta.ua Вадим Поздняков.

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Активисты планируют обращаться в суд.

"Никаких юридических препятствий, чтобы выиграть суд нет. Закон на нашей стороне. Впрочем, понимаем, что после выигранного судебного иска никто не будет проводить демонтаж. Тогда нужно будет привлекать к ответственности за саботаж. Осудить Терехова практически невозможно, так как на это нет политической воли. Хотя он нарушает закон, все это видят и понимают.

При других обстоятельствах мог бы сесть в тюрьму по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Но в октябре будут проходить выборы городского главы. До них вопрос с памятником точно не решится, а там нужно будет дожать", - говорит активист.

Вместе с памятником власть благосклонно относится к проспекту Жукова в Харькове. Его уже трижды переименовывали, но через суд возвращали старое название.

Напомним, что памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня 2019 года. Впрочем, уже через месяц его восстановили. По закону о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован. А согласно закону о присвоении имен, нет правовых оснований давать имя Жукова какому-либо топониму.

Автор: Михаил Танасийчук
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Дата
11
мая

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