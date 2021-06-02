Памятник Петлюре поставят недалеко от места, где он родился

В Полтаве объявили победителей конкурса на сооружение памятника Симону Петлюре. Первое место занял проект скульптора Анатолия Куща и архитектора Сергея Швец-Машкара. Памятник появится в городе к 105-летию Украинской революции. О Симоне Петлюре, конкурсе и особенностях памятника Gazeta.ua рассказал член конкурсного жюри, историк Олег Пустовгар.

"Симон Петлюра родился в Полтаве и здесь закалялся его мировоззренческий стержень. В городе обязаны позаботиться об увековечении его памяти не только в названии улиц или установлением мемориальной доски. Памятник будет стоять рядом со зданием областного центра эстетического воспитания учащейся молодежи, по улице Симона Петлюры и недалеко от места, где стоял дом в котором деятель родился, провел детство и юность. Он учился в Полтавской духовной семинарии. Именно здесь создал тайный украинофильский кружок. Организовывал украинские вечера по мотивам композитора Николая Лысенко, за что его исключили из семинарии. В 1900-м в доме, где жила семья Русовых, молодой Петлюра принял участие в провозглашении Николаем Михновским манифеста "Самостоятельная Украина", - рассказывает Олег Пустовгар.

Автор: poltava.to Победный проект скульптора Анатолия Куща и архитектора Сергея Швец-Машкара

Идея сооружения памятника Петлюре возникла в 1992 году.

"Предложение сформулировали на первых научных петлюровских чтениях, организованных полтавской "Просвитой" во главе с Николаем Кульчинским. После того идея вынашивалась в общественных и политических кругах. На государственном уровне впервые прозвучала после Оранжевой революции, в указе президента Виктора Ющенко. Тогдашний председатель Полтавской ОГА Валерий Асадчев предложил соорудить памятник у государственной администрации. Там установили камень, с надписью, что памятник будет. Но настроения в обществе были неоднозначными. Сопротивление коммунистической партии и партии регионов преодолеть не удалось. Они организовали массовые протесты, истерики, даже включали сирену тревоги. В конце концов камень демонтировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали неизвестные фото Петлюры

Идея набрала реальных очертания после Революции достоинства. Законом Украины о правовом статусе и чествовании борцов за независимость Украины в XX веке, органы государственной власти обязали заботиться об увековечении памятных выдающихся борцов. Сторонники идеи появились даже в облгосадминистрации. В 2019 году общество "Просвита" подготовило проекты распоряжения председателя ОГА "О чествовании 140-летия со дня рождения Петлюры", в которых был пункт о проведении конкурса на памятник.

В прошлом году полтавская областная топонимическая комиссия определилась с местом, где он должен стоять. И на сессии городского совета проголосовали за него. Председатель облгосадминистрации Олег Синегубов издал распоряжение о формировании конкурса и жюри. В него вошло четыре представителя Института национальной памяти и специалисты из разных городов Украины", - говорит историк.

Автор: poltava.to Второе место занял проект скульптора Виктора Липовки и архитектора Андрея Данилейко

К участию в конкурсе допустили 11 проектов. Тем, кто войдет в первую тройку пообещали денежное вознаграждение в сумме 40, 20 и 10 тыс. гривен.

"Все работы были зашифрованными. Фамилий авторов члены комиссии не знали. Каждый из жюри имел личный кабинет, где выставляли баллы. Я не консультировался ни с кем и сразу предпочел вариант Куща. Скульптор и архитектор подали несколько проектов, в частности, сидящего Петлюру. Молодежь писала, что хочет сидящего что бы делать "селфи". Но решение принимают не подростки, а профессиональное жюри. Памятник Петлюре в сидячем варианте есть в Польше и Виннице. Еще один - будет нездоровой тенденцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К годовщине убийства Петлюры в сеть выложили уникальные фото и документы

В результате на общем голосовании тоже проголосовали за стоячую фигуру. Проект отличается от других не только пластикой, но и тем, что изображает Петлюру, как государственного деятеля, уже на пике своей политической и общественной деятельности. В моем понимании это памятник главе Директории УНР. Когда он возглавил всю страну. Он в военной форме. Присутствует хороший символизм. Например, саюдя - символ отпора российской агрессии, как "белой" так и "красной". А правой рукой он опирается на документы, которые можно воспринимать не только как государственные, но и как его собственное творчество", - объясняет Олег Пустовгар.

Автор: poltava.to Третье место занял проект скульптора Алексея Пергаменщика и архитектора Натальи Башинской

Авторы победного проекта предложили удачное решение общественного пространства. Памятник разместят на входе в аллее Парка матери и ребенка, на фоне зеленых насаждений, поставят питьевой фонтанчик и проложат велосипедную дорожку для детей до 12 лет. Ведь это место, где мамы часто отдыхают с детьми.

"Другие проекты были несколько слабыми. Например, Петлюра на коне - карикатурный образ из журнала "Перец" времен Брежнева. В отдельных скульптурах были непропорционально удлиненные ноги, руки и тому подобное. Скульптура победитель тоже не идеальна. Уже звучали предложения совершенствования элементов военной формы. Но это все можно будет сделать в процессе", - говорит член жюри.

В польском городе Скерневицы Лодзинского воеводства лидера Директории УНР Симона Петлюру изобразили на монументе "Накануне Варшавской битвы". Памятник посвящен поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года. Петлюру изобразили в компании лидера Польши маршала Юзефа Пилсудского, венгерского премьера Палома Телеки и Шарля де Голля, который тогда был военным советником польской армии.