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вторник, 15 июня 2021 16:07

Память члена ОУН почтят панихидой

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16 июня в 18:30 в Храме Святого Василия Великого, по адресу Вознесенский спуск, 7, в Киеве состоится литургия и панихида по члену Организации украинских националистов Оресту Васкулу.

Проходит девятый день после его смерти.

"Історична правда" собрала основные факты из жизни Ореста Васкула.

Орест Васкул родился 28 мая 1928 года в селе Серафинцы Городенковского района Ивано-Франковской области в семье учителей Петра и Марии. Его отец был поручником Украинской галицкой армии, членом ОУН.

В 1942-м Орест Васкул вступил в Юношество ОУН. Участвовал в подготовках, развозил по окрестным деревням подпольную литературу. Весной 1943 года его приняли в ОУН(б).

В 1943-м добровольно записался в дивизию "Галичина". Приписал себе три года, ему тогда было 15. Проходил подготовку в Гайделягере. Его зачислили в 12-ю сотню в роту тяжелых гранатометов. Участвовал в борьбе с советскими партизанами.

С марта 1944 года служил в разведывательном батальоне. Был командиром отделения. В конце июня его отправили на фронт. Был участником боев под Бродами.

Автор: istpravda.com.ua
  Ореста Васкула похоронили на кладбище села Ясногородка Вышгородского района Киевской области. Почетный караул Отдельного Президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого выполнил современный украинский военный погребальный ритуал.
Ореста Васкула похоронили на кладбище села Ясногородка Вышгородского района Киевской области. Почетный караул Отдельного Президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого выполнил современный украинский военный погребальный ритуал.

22 июля 1944-го попал в советский плен. Васкула отправили в спецлагерь НКВД. Получил шесть лет лагерей. Строил нефтепровод "Туймазы - Уфа".

Васкул бежал из ссылки в родное село Серафинцы. Присоединился к вооруженному подполью ОУН. Выполнял различные задачи на территории Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей.

В июне 1947 года он был арестован. Военный трибунал приговорил Васкула к 25 годам лагерей и пяти годам лишения в правах. Находился в более 11 лагерей в Сибири. Налаживал там связи с украинцами.

25 июня 1956-го Ореста Васкула освободили с запретом возвращаться проживать в Украине. В Воркуте он прошел курсы мастеров. В 1961-1966 годах учился на заочном отделении в Рижском строительном техникуме.

В Ясногородке Киевской области строил учреждения летнего отдыха детей. В 1968-м получил прописку в Макаровском районе Киевской области.

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13 февраля 1973 года его реабилитировали. 8 февраля 1984-го Ореста Васкула арестовали на работе в Ясногородке. Суд дал 11 лет тюрьмы за антисоветскую деятельность. Отбывать наказание его отправили в Алчевск Луганской области. Васкул руководил строительством двух новых корпусов тюрьмы. 26 декабря 1987 года его освободили.

Автор: istpravda.com.ua
  Ореста Васкула похоронили на кладбище села Ясногородка Вышгородского района Киевской области. Почетный караул Отдельного Президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого выполнил современный украинский военный погребальный ритуал.
Ореста Васкула похоронили на кладбище села Ясногородка Вышгородского района Киевской области. Почетный караул Отдельного Президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого выполнил современный украинский военный погребальный ритуал.

С 1992-го был членом Львовской станицы Галицкого братства бывших воинов Первой Украинской дивизии Украинской национальной армии. Руководил Киевским краевым братством ветеранов ОУН и УПА. В 1995-2010 годах был членом Главного Провода ОУН(б), 1998-2005 годах председателем полевая Провода ОУН(б) в Украине.

В 2005-м президент Виктор Ющенко наградил Ореста Васкула орденом "За заслуги" III степени.

Орест Васкул умер на 94-м году, 8 июня этого года. Он возглавлял Киевское краевое братство ОУН-УПА. Награжден орденом "За заслуги" III степени.

Был участником вооруженного подполья ОУН во время Второй мировой войны, многолетний узник советских концентрационных лагерей.

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