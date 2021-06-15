Память члена ОУН почтят панихидой

16 июня в 18:30 в Храме Святого Василия Великого, по адресу Вознесенский спуск, 7, в Киеве состоится литургия и панихида по члену Организации украинских националистов Оресту Васкулу.

Проходит девятый день после его смерти.

"Історична правда" собрала основные факты из жизни Ореста Васкула.

Орест Васкул родился 28 мая 1928 года в селе Серафинцы Городенковского района Ивано-Франковской области в семье учителей Петра и Марии. Его отец был поручником Украинской галицкой армии, членом ОУН.

В 1942-м Орест Васкул вступил в Юношество ОУН. Участвовал в подготовках, развозил по окрестным деревням подпольную литературу. Весной 1943 года его приняли в ОУН(б).

В 1943-м добровольно записался в дивизию "Галичина". Приписал себе три года, ему тогда было 15. Проходил подготовку в Гайделягере. Его зачислили в 12-ю сотню в роту тяжелых гранатометов. Участвовал в борьбе с советскими партизанами.

С марта 1944 года служил в разведывательном батальоне. Был командиром отделения. В конце июня его отправили на фронт. Был участником боев под Бродами.

Автор: istpravda.com.ua Ореста Васкула похоронили на кладбище села Ясногородка Вышгородского района Киевской области. Почетный караул Отдельного Президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого выполнил современный украинский военный погребальный ритуал.

22 июля 1944-го попал в советский плен. Васкула отправили в спецлагерь НКВД. Получил шесть лет лагерей. Строил нефтепровод "Туймазы - Уфа".

Васкул бежал из ссылки в родное село Серафинцы. Присоединился к вооруженному подполью ОУН. Выполнял различные задачи на территории Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областей.

В июне 1947 года он был арестован. Военный трибунал приговорил Васкула к 25 годам лагерей и пяти годам лишения в правах. Находился в более 11 лагерей в Сибири. Налаживал там связи с украинцами.

25 июня 1956-го Ореста Васкула освободили с запретом возвращаться проживать в Украине. В Воркуте он прошел курсы мастеров. В 1961-1966 годах учился на заочном отделении в Рижском строительном техникуме.

В Ясногородке Киевской области строил учреждения летнего отдыха детей. В 1968-м получил прописку в Макаровском районе Киевской области.

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13 февраля 1973 года его реабилитировали. 8 февраля 1984-го Ореста Васкула арестовали на работе в Ясногородке. Суд дал 11 лет тюрьмы за антисоветскую деятельность. Отбывать наказание его отправили в Алчевск Луганской области. Васкул руководил строительством двух новых корпусов тюрьмы. 26 декабря 1987 года его освободили.

Автор: istpravda.com.ua Ореста Васкула похоронили на кладбище села Ясногородка Вышгородского района Киевской области. Почетный караул Отдельного Президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого выполнил современный украинский военный погребальный ритуал.

С 1992-го был членом Львовской станицы Галицкого братства бывших воинов Первой Украинской дивизии Украинской национальной армии. Руководил Киевским краевым братством ветеранов ОУН и УПА. В 1995-2010 годах был членом Главного Провода ОУН(б), 1998-2005 годах председателем полевая Провода ОУН(б) в Украине.

В 2005-м президент Виктор Ющенко наградил Ореста Васкула орденом "За заслуги" III степени.

Орест Васкул умер на 94-м году, 8 июня этого года. Он возглавлял Киевское краевое братство ОУН-УПА. Награжден орденом "За заслуги" III степени. Был участником вооруженного подполья ОУН во время Второй мировой войны, многолетний узник советских концентрационных лагерей.