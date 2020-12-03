Отсидел в тюрьме и работал сантехником - чем жил Оззи Осборн

Лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн. Фото: 112 Украина

3 декабря 1948 года родился музыкант и лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн. Его семья была бедной и многодетной. У мальчика есть 3 старшие сестры и 2 младших брата. В их доме часто случались скандалы из-за пристрастий отца к алкоголю.

Обучение в школе давалось Осборну тяжело из-за дислексии. Его постоянно избивали и считали "полнейшим и наглым придурком" из-за его неразборчивой устной речи.

Получить образование ему не удалось. Семья нуждалась в деньгах, и Оззи пришлось с 15 лет зарабатывать на жизнь далекими от музыки вещами - он пробовал стать водопроводчиком, сантехником и забойщиком скота, но нигде не мог задержаться надолго. 1963 года Осборн попытался заняться кражами, однако вновь неудачно. Парню пришлось отсидеть 1,5 месяца за решеткой.

Профессиональная музыкальная карьера Оззи стартовала 1966-го. Заменив на концерте больного вокалиста группы Music Machine, Осборн вдохновился на создание собственного бэнда.

За всю свою историю группа выпустила 9 студийных альбомов. Из-за злоупотребления наркотиками другие участники коллектива исключили Оззи из группы. В конце 1970-х он занялся сольной карьерой.

Осборн женился несколько раз. У него 6 детей и 8 внуков.

Сейчас 72-летний музыкант живет в Калифорнии вместе с женой Шэрон. 2017 года он признался, что имеет неизлечимый диагноз - болезнь Паркинсона.

Gazeta.ua публикует топ-5 лучших песен группы Оззи Осборна Black Sabbath.

1. Paranoid

2. Iron Man

3. Mr. Crowley

4. Crazy Train

5. War Pigs

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Коллектив Оззи Осборна имеет в своей копилке 2 премии Grammy. Группа продала более 70 млн копий альбомов по всему миру. 2017 года музыканты объявили о завершении совместной работы.