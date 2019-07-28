Отправили экспедицию к "сибирскому морю"

Скала-Шаманка расположена на острове Ольхон озера Байкал. Фото: Википедия

Научная экспедиция к берегам озера Байкал в Сибирь отправилась 31 июля 1656-го.

Казак Курбат Иванов появился впервые с отрядом на берегу Байкала летом 1643 года напротив острова Ольхон. Он оставил записи о озеро, проживающих в нем рыб и пушных зверей прибрежной тайги. Тогда у Байкала жили коренные народы Бурятии.

Царское правительство в те времена очень интересовали сведения о расстоянии, о народности побережья Байкала, о серебряной руде и мехах. Властям нужны были сведения о богатствах недр и вод, о возможности развития земледелия. Отправляют экспедицию. Протопоп Аввакум рассказал о своих впечатлениях о "сибирском море" в 1656 году в своей книге "Житие протопопа Аввакума".

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Одним из главных событий этих лет стало учреждение Яковом Похабова 1661 года Иркутского острога на правом берегу реки Ангары. В 1686 году Иркутске был предоставлен статус города.

Байкал является самым большим резервуаром жидкой пресной воды на Земле с одной пятой частью всех запасов пресной воды.

Президент США Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски 20 июня 1867 году. В результате Россия продала США Аляску, Алеутские острова и острова в Беринговом проливе.