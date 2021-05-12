Открыли третий в Украине университет

Одесский государственный университет возобновил свою работу 21 апреля 1944-го. В следующем году ему присвоили имя Ильи Мечникова. Фото: http://onu.edu.ua

В Одессе открыли 12 мая 1865-го третий в Украине университет - Новороссийский. Сейчас это национальный университет имени Мечникова.

Император Российской империи Александр I 2 мая 1817-го утвердил доклад министра народного просвещения князя Голицына о создании Ришельевского лицея в Одессе. Назвали его в честь генерал-губернатора края герцога Армана Эммануэля дю Плесси Ришелье. Возникнув как закрытое учебное заведение для дворянских детей, благодаря реформам приблизился к университетской системе.

Ученый Николай Пирогов в середине 1850-х годов добился превращения заведения на университет. Сначала было три факультета - историко-филологический, физико-математический и юридический. 1900-го открыли медицинский факультет.

Со времени открытия Новороссийский университет стал флагманом науки и высшего образования. Активно действовали Новороссийское общество естествоиспытателей, Историко-филологическое общество и Одесское библиографическое общество. Работали ученые: будущий лауреат Нобелевской премии микробиолог Илья Мечников, математик Александр Ляпунов, физик Федор Шведов, физиолог Иван Сеченов, офтальмолог Владимир Филатов, историк Федор Успенский, славист Виктор Григорьевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В интернате открыли военный заведение

После февральской революции 1917-го Новороссийский университет расформировали. 1 сентября 1933-го университет возобновил свою деятельность в составе трех факультетов. Количество факультетов со временем увеличилось. Во время войны в оккупированной Одессе румынскими властями был создан Universitatea din Odesa, который располагался в зданиях университета.

Одесский государственный университет возобновил свою работу 21 апреля 1944-го. В следующем году ему присвоили имя Нобелевского лауреата Ильи Мечникова. Сейчас университет осуществляет подготовку специалистов по 20 направлениям и более чем 40 специальностям.

Прусская или Берлинская академия наук основана в Берлине 11 июля 1700-го прусским курфюрстом-князем Фридрихом. Когда Фридрих стал королем Пруссии - академия получила название Прусская королевская научная организация.