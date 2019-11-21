Открыли памятник украинской королеве

В Кракове, на территории дворца Вельопольських установили киевской княжне и королеве Франции Анне.

"По идее президента Кракова господина Яцека Майхровского, эта локация будет символизировать не только историческую связь Кракова и Киева, но и демонстрировать уровень доверия и тесного сотрудничества мэрии столицы Украины и исторической столицы Польши", - сообщает на пресс-служба КГГА в Facebook.

На открытии присутствовали заместитель президента Кракова Богуслав Космидер и киевская делегация во главе с заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевским.

"От имени киевской городской власти и всех киевлян позвольте выразить искреннюю благодарность всем, кто приложил усилия к реализации этого проекта. Открытие памятника Анне Киевской в ​​Кракове для нас очень знаково. Ведь Краков - королевская столица Польши, стал первой крупной остановкой дочери Ярослава Мудрого на ее пути во Францию. И не только это связывает Анну с Польшей - будущую Королеву Франции воспитывала сестра Ярослава Мудрого Мария Добронега, которая, женившись с польским князем Казимиром І Восстановителем, стала величественной княгиней Польши и матерью будущего князя Польши Болеслава ІІ Смелого", - рассказал во время открытия памятника Мондриевский.

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У скульптуры высадили 21 куст белых роз сорта Anne de Kyiv и красные розы местной селекции. Белые и красные цветы символизировать флаг Польши.

Скульптура Анны является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве.







В бельгийском городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны. Памятник подарила община Киева в рамках проекта "Путь Королевы", сообщает пресс-служба КГГА.