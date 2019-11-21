Открыли памятник украинской королеве

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 603
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 729
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
21 Просмотров: 4743
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1899
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1746
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11601
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1557
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
5
5
8
21
5
&quot;Отец ругал меня только раз&quot; - Ольга Сухомлинская
"Отец ругал меня только раз" - Ольга Сухомлинская
Показали старинные фото обсерватории в Карпатах
Показали старинные фото обсерватории в Карпатах
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
Успевали за несколько дней: как торговали в Украине 100 лет назад - подборка фото
Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Показали уникальные фото перезахоронения Стуса, Литвина и Тихого
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
Василий Сухомлинский имел аскетический быт и работал по ночам
Видео
Все видео
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Создали ролик о помощнике Петлюры, который стал патриархом
Создали ролик о помощнике Петлюры, который стал патриархом
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
21 Просмотров: 4743
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1899
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1188
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1170
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 153
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
четверг, 21 ноября 2019 23:13

Открыли памятник украинской королеве

  Комментировать

В Кракове, на территории дворца Вельопольських установили киевской княжне и королеве Франции Анне.

"По идее президента Кракова господина Яцека Майхровского, эта локация будет символизировать не только историческую связь Кракова и Киева, но и демонстрировать уровень доверия и тесного сотрудничества мэрии столицы Украины и исторической столицы Польши", - сообщает на пресс-служба КГГА в Facebook.

На открытии присутствовали заместитель президента Кракова Богуслав Космидер и киевская делегация во главе с заместителем председателя КГГА Валентином Мондриевским.

"От имени киевской городской власти и всех киевлян позвольте выразить искреннюю благодарность всем, кто приложил усилия к реализации этого проекта. Открытие памятника Анне Киевской в ​​Кракове для нас очень знаково. Ведь Краков - королевская столица Польши, стал первой крупной остановкой дочери Ярослава Мудрого на ее пути во Францию. И не только это связывает Анну с Польшей - будущую Королеву Франции воспитывала сестра Ярослава Мудрого Мария Добронега, которая, женившись с польским князем Казимиром І Восстановителем, стала величественной княгиней Польши и матерью будущего князя Польши Болеслава ІІ Смелого", - рассказал во время открытия памятника Мондриевский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Историк опроверг 5 фейков об Анне Ярославне

У скульптуры высадили 21 куст белых роз сорта Anne de Kyiv и красные розы местной селекции. Белые и красные цветы символизировать флаг Польши.

Скульптура Анны является репликой скульптуры, установленной в ноябре 2016 года в сквере Анны Киевской на Львовской площади в Киеве.



В бельгийском городе Арлон торжественно открыли бронзовую скульптуру королевы Франции, дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны. Памятник подарила община Киева в рамках проекта "Путь Королевы", сообщает пресс-служба КГГА.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли памятник украинской королеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 14787
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
15-летняя школьница хотела прыгнуть с крыши в прямом эфире: жуткое видео
 Просмотров: 12195
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 4 Просмотров: 11423
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 10701
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 Просмотров: 9387
История
Украинская нация - неистребима. Голодомор не разрушил наше стремление государственности и независимости - в свежем номере журнала "Країна"
Украинская нация - неистребима. Голодомор не разрушил наше стремление государственности и независимости - в свежем номере журнала "Країна"
 Просмотров: 279
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
 Просмотров: 342
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
 Просмотров: 1107
"Отец ругал меня только раз" - Ольга Сухомлинская
"Отец ругал меня только раз" - Ольга Сухомлинская
5
 Просмотров: 279
Украинские военные пересекли границу
Украинские военные пересекли границу
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
21
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
7
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
7
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
Голосов: 325
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua