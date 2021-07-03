Памятник открыли в честь годовщины рождения Дианы. Фото: Reuters

В Лондоне открыли памятник принцессе Диане.

Его открыли у Кенсингтонского дворца к 60-летию со дня ее рождения. На открытие пришли ее сыновья - принцы Гарри и Уильям, сообщается на странице королевской семьи Великобритании в Facebook.

Диану изобразили в окружении двух детей. Таким образом подчеркнули ее благотворительность. Ее прическа и одежда соответствуют последним годам жизни женщины.

Кроме Гарри и Уильяма на открытие памятника пригласили брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и ее сестер Сару и Джейн.

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"В этот день, который должен стать 60-м днем ​​рождения нашей матери, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер - черты, благодаря которым она стала силой добра во всем мире, изменив к лучшему множество жизней. Ежедневно нам хотелось бы, чтобы она до сих пор была с нами, и мы надеемся, что эта статуя вечно будет служить символом ее жизни и ее наследия", - говорится в совместном заявлении принцев.

Чарльз Спенсер, родной брат британской принцессы Дианы, в день рождения сестры, 1 июля, опубликовал ее редкое архивное фото. На фотографии она изображена в детстве. Спенсер запостил снимок в Instagram. Фото сделал отец Дианы Джон Спенсер. Она позировала на фоне дома, в котором родился.