Открыли памятник премьер-министру УНР

В Холме открыли обновленный памятник премьер-министру УНР Пилипу Пилипчуку. Фото: Генеральное консульство Украины в Люблине

В польском городе Холм в рамках празднования мероприятий к 30-й годовщине Независимости Украины открыли обновленный памятник премьер-министру УНР в изгнании 1921 года Пилипу Пилипчук.

Его установили на православном кладбище, сообщило Генеральное консульство Украины в Люблине.

В церемонии открытия участвовали представители украинских дипучреждений и служб, Украинское общество в Люблине, гости от польских органов власти, духовенство, телевидение и радио Люблина. Украинский и польский гимны исполнила капелла хора Ziemi Chelmskiej.

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Пилипчук возглавлял Совета народных министров в 1921-1922 годах. В 1920 входил в состав Комиссии по выработке Конституции УНР, которая работала в Тарнове. Также он работал архитектором.

В польском городе Скерневицы Лодзинского воеводства лидера Директории УНР Симона Петлюру изобразили на монументе "Накануне Варшавской битвы". Памятник посвящен поддержке Польши другими странами во время польско-советской войны 1920 года, сообщает Министерство культуры Польши.