Открыли новый вид энергии

Ган и Мейтнер работали в лаборатории в Берлине. Фото: lgroutes.com

Немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрассман 6 января 1939-го сообщили об открытии способа деления ядер урана под действием нейтронов. Это был первый шаг к практическому использованию ядерной энергии.

Обнаружили, что при бомбардировке урана нейтронами иногда возникают ядра. Они примерно вдвое легче, чем исходное ядро ​​урана. В результате получили барий. В многочисленных публикациях ученые исчерпывающе описали химические свойства новых веществ, образовавшихся. Так было открыто расщепление ядра. Их называли "отцами ядерной химии".

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В нацистском проекте по созданию атомной бомбы Ган не участвовал. Он находился в Англии. А 16 ноября 1945 появилось сообщение о присуждении Гану Нобелевской премии "за открытие расщепления тяжелых ядер". Ему разрешили вернуться в Германию. Нобелевскую премию вручили в Стокгольме.

В своей речи Арне Тизелиус, член Шведской королевской академии наук, сказал: "Открытие расщепления тяжелых ядер привело к таким последствиям, что мы, все человечество, смотрим вперед с большими надеждами. Но также и с большими опасениями за наше будущее".

Рентген 8 ноября 1859-го изобрел X-лучи во время опытов с электричеством. 7 недель немецкий ученый исследовал эти лучи и сделал рентгентограму.