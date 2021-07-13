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пятница, 16 июля 2021 08:20

Открыли найстрашнийший концлагерь

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Открыли найстрашнийший концлагерь
Узники Бухенвальда на перекличке. Через него прошло более 250 тыс. Арестантов, 56 тыс. Из них погибли. Фото: waralbum.ru

У Веймаре в Третьем Рейхе нацисты 16 июля 1937-го открыли концлагерь Бухенвальд. За годы Второй Мировой войны он стал одним из Полипы, после Освенцима, лагеря смерти.

В концлагере "Бухенвальд" не было газовых камер, однако ежемесячно гинулитисячи заключенных. Они не выдерживали тяжелого труда, тяжелых условий содержания, пыток и медицинских экспериментов. В лагере тестировались вакцины против тифа, проводились эксперименты по определению предельных доз отравления алкалоидами, эффективности бальзамов для лечения ожогов.

Главный лагерь был огражден колючей проволокой и электрическим забором со сторожевыми башнями. Над входом - циничный надпись: "Каждому свое". Жестокой в ​​обращении с заключенными была Ильзе Кох, жена коменданта лагеря, прозванная за свой садизм Бухенвальдского ведьмой. Она любила бить заключенных кнутом и коллекционировала различные бытовые вещи, сделанные из кожи жертв своих пыток.

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За время существования концентрационного лагеря через него прошли более 250 тыс.чел и 56 тыс.погибли. Большинство погибших - евреи и политические заключенные, военнопленные, цыгане и гомосексуалисты. Войска Третьей армии США 11 апреля 1945-го освободили узников нацистского лагеря Бухенвальд.

В первые послевоенные годы в Бухенвальде был организован спецлагерь № 2 НКВД СССР. В конце 1950-х в ГДР на месте бывшего концлагеря "Бухенвальд" открыли мемориальный комплекс. Это был самый мемориальный комплекс на немецкой земле.

20 марта 1933-го в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь нацистской Германии. Это было место, где практиковали физические и психологические наказания.

Лагерь был создан сразу после поджога Рейхстаг - для изоляции и уничтожения политических противников партии. Находился в полном подчинении СС. 29 апреля 1945 лагерь Дахау был освобожден войсками США.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
июля

Открыли найстрашнийший концлагерь

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