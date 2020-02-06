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четверг, 06 февраля 2020 03:13

Открыли мемориальную доску переводчику, который знал 20 языков

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Открыли мемориальную доску переводчику, который знал 20 языков
В Киеве открыли мемориальную доску Николаю Лукашу. Фото: Укринформ

В Киеве открыли мемориальную доску украинскому переводчику и лингвисту Николаю Лукашу.

Доску открыли на здании по адресу ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 3, передает Укринформ.

"Сегодня мы открываем мемориальную табличку, которая будет напоминать и побуждать к прочтению тех произведений, к переводу которых был причастен Николай Лукаш. А он знал более 20 языков и видимо таких переводчиков и в мире, и в Украине лишь единицы", - сказал заместитель председателя Печерской РГА Анатолий Невмержицкий.

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Мемориальную доску открыли на здании, в котором Николай Лукаш жил с 1973 по 1988 год.

Автором мемориальной доски является скульптор Иван Мельничук.

Николай Лукаш родился в Кролевце на Сумщине 19 декабря 1919 года. Его отец происходил из старой казацкой семьи. Во время голодомора 1919-1921 гг. отец прятал родственника. За это семью Лукашов выселили из дома, забрали лошадь и инвентарь. От этих событий у Николая произошел испуг и он не говорил до 4 лет.

В 18 лет Николай Лукаш поступил на исторический факультет Киевского университета. Работал переводчиком в "Архиве древних актов", переводил на украинский "Фауста" Гете.

Лукаш переводил с языка оригиналов, а не русских текстов. Делал это без черновиков.

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